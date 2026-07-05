Пожары произошли в Навашине и Нижнем Новгороде, предварительная причина – неисправность электрооборудования. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Три пожара в жилых домах произошли в Нижегородской области 4 июля. Два возгорания случились в Навашине, еще одно – в Нижнем Новгороде. Во всех случаях погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Три пожара в жилых домах произошли в Нижегородской области 4 июля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сразу два пожара произошли в Навашине – на улицах Калинина и Приозерной. Огонь вспыхнул в многоквартирных домах и охватил в общей сложности 40 квадратных метров. Из зданий были эвакуированы 34 человека. Для ликвидации возгораний привлекались шесть единиц техники и 22 сотрудника МЧС.

Для ликвидации возгораний привлекались десятки сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Еще один пожар произошел в поселке Новое Доскино в Нижнем Новгороде. На 13-й линии загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте работали шесть пожарных расчетов. По данным спасателей, никто не погиб и не пострадал.

Предварительной причиной всех трех пожаров специалисты называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Точные обстоятельства происшествий устанавливаются.