Знаменитые футболисты привезут Суперкубок в Нижний Новгород. Фото: Михаил Шапаев, РФС

18 июля на стадионе на Стрелке в Нижнем Новгороде состоится матч OLIMPBET Суперкубка России. В решающей встрече сойдутся чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак», в связи с чем в регион привезут Суперкубок России, сообщает Российский футбольный союз.

Главный трофей отечественного футбола доставят в столицу Приволжья в сопровождении прославленных российских футболистов — Юрия Жиркова, Дениса Глушакова и Ари. 16 июля экс-игроки сборной вместе с кубком посетят Семёнов, где познакомятся с производством «Хохломская роспись», а 17 июля проведут встречи с болельщиками в Парке 800-летия, у Чкаловской лестницы и других знаковых местах Нижнего Новгорода. Актуальный маршрут трофея будет опубликован в соцсетях РФС.

В день матча компанию амбассадорам составят легендарные Александр Мостовой и Андрей Тихонов. Вокруг арены развернётся масштабный фестиваль для болельщиков с более чем 50 активностями: автограф-сессии, футбольные конкурсы, розыгрыши призов, интерактивные площадки и продажа атрибутики. Гости также смогут сыграть с кумирами в мини-футбол .