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Происшествия4 июля 2026 7:37

Автоподставы на 11 миллионов: Членам ОПГ в Нижегородской области вынесли приговор за мошенничество со страховками

25 нижегородцев осуждены за страховые мошенничества на 11 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
25 нижегородцев осуждены за страховые мошенничества на 11 млн рублей.

25 нижегородцев осуждены за страховые мошенничества на 11 млн рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 25 жителям Нижегородской области, признав их виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Установлено, что с 2020 по 2022 год участники организованной группы инсценировали 45 дорожно-транспортных происшествий на территории Нижнего Новгорода.

- Для этого злоумышленники приобретали автомобили премиум-класса и подыскивали подставных владельцев. После фиктивных ДТП они направляли в страховые компании документы на получение выплат. Общая сумма ущерба превысила 11 млн рублей, - рассказали в следкоме.

Фигурантам вменяются статьи о мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, покушении на такое мошенничество, а также обычном мошенничестве в крупном размере.

Приговором суда двое организаторов отправлены в колонию общего режима на сроки 3,5 и 4 года. Пятеро участников получили условные сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет. Ещё 11 фигурантов оштрафованы на суммы от 50 до 80 тысяч рублей, остальным назначены обязательные работы на срок от 200 до 260 часов.