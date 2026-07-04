Автоподставы на 11 миллионов: Членам ОПГ в Нижегородской области вынесли приговор за мошенничество со страховками

25 нижегородцев осуждены за страховые мошенничества на 11 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 25 жителям Нижегородской области, признав их виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Установлено, что с 2020 по 2022 год участники организованной группы инсценировали 45 дорожно-транспортных происшествий на территории Нижнего Новгорода.

- Для этого злоумышленники приобретали автомобили премиум-класса и подыскивали подставных владельцев. После фиктивных ДТП они направляли в страховые компании документы на получение выплат. Общая сумма ущерба превысила 11 млн рублей, - рассказали в следкоме.

Фигурантам вменяются статьи о мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, покушении на такое мошенничество, а также обычном мошенничестве в крупном размере.

Приговором суда двое организаторов отправлены в колонию общего режима на сроки 3,5 и 4 года. Пятеро участников получили условные сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет. Ещё 11 фигурантов оштрафованы на суммы от 50 до 80 тысяч рублей, остальным назначены обязательные работы на срок от 200 до 260 часов.