Десятый фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие десятого фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+). С 3 по 10 июля город вновь станет одной из главных киноплощадок страны, где зрителям покажут новые российские фильмы, а режиссеры, актеры и продюсеры обсудят будущее отечественного кинематографа. На церемонии побывал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Традиционно вечер открыла красная дорожка, по которой прошли ведущие российские актеры, режиссеры, продюсеры и члены жюри фестиваля. Первыми на нее вышли генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и президент Михаил Пореченков. Среди гостей – Тимур Родригез и Катя Кабак, Светлана Бондарчук, Лянка Грыу, Елена Подкаминская, Илья Трушин и другие. Звезды останавливались, фотографировались с нижегородцами и отвечали на вопросы журналистов.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

После встречи со зрителями гости проследовали в зал театра, где состоялась официальная церемония открытия фестиваля. Ее ведущими стали актеры Дарья Мельникова и Сергей Беляев.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

«Горький fest» проводится уже в десятый раз, и главная тема - машина времени. В представленных на фестивале фильмах исследуется тема связи прошлого и будущего.

– Настроение рабочее, будем мы удивлять нашим кинематографом. Я хочу пожелать всем прекрасных просмотров, больших впечатлений, любви, сочувствия к тем людям, которые делают для вас кино, потому что вкладываются огромные силы, тратится душа, тратится сердце, поэтому поймите их, оцените, будьте с ними, любите их, как любят они кино и любят вас, – сказал Михаил Пореченков.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

– Самое важное для нас было, когда мы создавали этот фестиваль, чтобы здесь встречались авторы и зрители. Все эти десять лет мы действительно это делаем. Спасибо вам большое за ваше тепло, за вашу любовь, за то, что вы даете нам прекрасные картины. Мне кажется, современный кинематограф здесь действительно развивается. В этом году гостей много. Мы постарались охватить всё, – сказала Оксана Михеева.

Конкурсные фильмы будут бороться за награды в шести номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Лучшая актерская работа», «Лучшее изобразительное решение» и «Лучшее музыкальное решение». Особое внимание в этом году уделено внеконкурсной программе. К 100-летию легендарного нижегородца, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева зрителям покажут две специальные ретроспективы. В одну вошли фильмы Эльдара Рязанова с участием Евстигнеева, в другую – картины, где он исполнил главные роли. Это знаковые советские киноленты 1960–1980-х годов, ставшие классикой отечественного кино.

Еще одна специальная программа посвящена Году единства народов России. В нее вошли лучшие фильмы о национальных республиках страны, рассказывающие о культуре, традициях и многообразии народов России.

В честь десятилетнего юбилея фестиваля зрителям также представят специальную программу «Горькая десятка», куда вошли победители и призеры «Горький fest» прошлых лет.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Помимо кинопоказов участников фестиваля ждет насыщенная деловая и образовательная программа. В течение недели ведущие продюсеры, режиссеры и представители киноиндустрии обсудят актуальные вопросы развития российского кинематографа на панельных дискуссиях и круглых столах. Для начинающих и профессиональных кинематографистов подготовлены мастер-классы от режиссеров.

Основными площадками юбилейного «Горький fest» традиционно стали Нижегородский академический театр драмы имени Максима Горького и центр культуры «Рекорд». Завершится фестиваль 10 июля.

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