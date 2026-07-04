Арт-пикник пройдет на фестивале «Столица закатов» в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арт-пикник состоится в рамках музыкального фестиваля «Столица закатов» (16+) в Нижнем Новгороде 4 июля. Мероприятие начнется в сквере Свердлова продлится до позднего вечера, сообщает АНО «Центр 800».

Для жителей и гостей приволжской столицы организаторы подготовили развлекательную программу, чтобы каждый нашел себе занятия по душе. На арт-пикнике будут действовать различные интерактивы – любой желающий сможет принять участия в мастер-классе, посетить лекции и маркет.

Мастер-классы будут посвящены созданию ароматических открыток, интерьерных гирлянд и живописи. В конце победителей ждет большое бинго с призами.

В парке будет организована зона цветов и растений, где можно будет обменяться ими. А один из нижегородских салонов красоты проведет мастер-класс по экспресс-укладкам. Для тех, кто не любит сидеть на месте, подойдут занятие по йоге и интерактивные игры. Также участники могут присоединиться к городской игре. Выполняя задания, жители и гости Нижнего Новгорода смогут узнать архитектурные детали и новые маршруты города.

Любителям интеллектуального досуга организаторы предложат окунуться в историю. Эксперты проведут лекции и раскроют новые стороны культурного наследия нашего региона.

В маркете гости фестиваля смогут приобрести аксессуары из кожи; дизайнерские украшения, выполненные из стекла, керамики и камня; ароматизированные свечи и украшения из натуральных материалов. На витринах будут представлены локальные бренды нижегородцев. Также весь день будет работать почта фестиваля «Столица закатов».

На протяжении мероприятия на главной сцене будут организованы музыкальные и танцевальные номера. Так, лайн-ап откроет диджей-сет центра культуры «Высота», далее свои сеты сыграют LIKE FM и DJ NA$TY. К вечеру активность гостей прервет показ фильма «Пока небо смотрит» (18+), а после можно будет посетить танцевальный мастер-класс актрисы Алисы Белопросовой.