Только пять озер признали безопасными для купания в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять озер в Нижнем Новгороде и шесть водоемов в области пригодны для купания. В остальных вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В список безопасных для купания вошли озёра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — в ПКиО 2 очереди на проспекте Молодёжном и на улице Смирнова, а также Силикатное озеро в Ленинском районе (оба пляжа) и Сортировочное озеро в Канавинском районе (пляжи на улице Архангельской и в Берёзовой роще).

За пределами областного центра разрешён отдых на воде у пруда «408 км» и реки Теша в Арзамасе, озера «у Крутой горы» в Богородске, Юрасовского озера в городском округе Бор, реки Белой в Городце, а также на всех трех пляжах Верхнего пруда в Выксе.

Специалисты напоминают, что купание в водоёмах, не включённых в официальный перечень, может быть опасным для здоровья. Рекомендуется соблюдать правила безопасности на воде и следить за актуальными обновлениями от Роспотребнадзора.

КОНКРЕТНО

В каких водоемах Нижегородской области разрешено купаться по данным на 3 июля

Озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район)

Озеро ПКиО 2 очереди, ул. Смирнова (Автозаводский район)

Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинский район)

Озеро Сортировочное, ул. Архангельская (Канавинский район)

Озеро Сортировочное, Березовая роща (Канавинский район)

Пруд «408 км» (г. Арзамас)

Река Теша (г. Арзамас)

Озеро «у Крутой горы» (г. о. г. Бор)

Река Белая (г. Городец)

Верхний пруд, все три пляжа (г. о. г Выкса)