Западный обход Арзамаса открыли для движения по временной схеме. Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области запущено рабочее движение на первом участке новой трассы «Выездное — железнодорожная станция Арзамас-1». Как сообщили в региональном Главном управлении автомобильных дорог, объект возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и станет частью туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

На данный момент введен в эксплуатацию отрезок длиной 4,6 км — от развязки у рабочего поселка Выездное (на пересечении с трассой Владимир — Муром — Арзамас) до дороги на Арзамас-1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное. Теперь транзитный транспорт может миновать городскую черту, следуя по новому маршруту.

Движение организовано по временной схеме. На открытом участке введены скоростные ограничения — не более 40 км/ч. Водителей призывают быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.

Общая протяжённость объекта после завершения всех работ составит 5,183 км. Строительство еще продолжается — впереди возведение путепровода тоннельного типа под насыпью железной дороги, а также участка автодороги длиной 583 метра, который выйдет на перекресток улиц Ведерникова и Станционная.

Исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов подчеркнул, что новый маршрут станет ключевым звеном в развитии паломническо-туристического кластера:

- Тысячи туристов и паломников, направляющихся в Дивеево и Саров, получат возможность объезжать Арзамас без пробок и экономить часы в пути. Транзитный транспорт уйдёт с городских улиц, что снизит нагрузку на дорожную сеть и повысит безопасность. Для местных жителей это тоже ощутимый плюс — поездки на работу и на дачи станут комфортнее. Вместе с путепроводом у Выездного новая трасса кардинально разгрузит Арзамас.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом Владимиром Путиным, включает 12 федеральных направлений, среди которых дорожное строительство, ЖКХ, безопасность движения и развитие общественного транспорта.