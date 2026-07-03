Пляж отменяется: Дождливые выходные ожидаются в Нижнем Новгороде

Дожди придут в Нижний Новгород в выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На протяжении уходящей рабочей недели в Нижнем Новгороде светило яркое солнце. Одни спасались от жары в тени деревьев, другие – при помощи вентилятора и кондиционера. Но все ждали выходных, чтобы, наконец, отправиться на пляж и искупаться в прохладной воде озера или реки. Однако эти планы горожанам придется отменить. В выходные синоптики обещают длительные дожди, которые продолжатся и на следующей неделе.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +19 градусов. Погода будет пасмурной, дожди начнутся в середине дня и не закончатся до воскресенья. Ветер при этом будет легким, его скорость не превысит трех метров в секунду.

В воскресенье, 5 июля, пасмурная погода сохранится. Дождь также начнется в середине дня и закончится ближе к ночи. Его будет сопровождать умеренный ветер со скоростью до шести метров в секунду. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью похолодает до +17 градусов.

Отметим, пасмурная погода и дожди сохранятся и в начале следующей недели.

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