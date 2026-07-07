«У нее было здоровье - хоть в космос лети»: 19-летняя студентка внезапно впала в кому и умерла на отдыхе в Египте

За день до возвращения домой она потеряла сознание, ее доставили в местную больницу Хургады. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

19-летняя студентка нижегородского вуза умерла во время отдыха в Египте. За день до возвращения домой она потеряла сознание, ее доставили в местную больницу Хургады – там она впала в кому, из которой уже не вышла. Родные даже не успели собрать деньги, необходимые для транспортировки девушки в Россию, когда та была еще жива. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» поговорил с близкими Регины, чтобы понять, что могло стать причиной внезапной смерти молодой девушки.

«Светлый человек, который никогда не покажет слабость»

Регина только закончила второй курс университета. В Нижний Новгород она переехала из Белгородской области. Благодаря своей общительности она сразу же начала обрастать знакомствами, так сложилась компания из семи девушек, которые всегда были вместе, помогали друг другу и поддерживали в сложных ситуациях.

– С Региной мы попали в одну группу. Меньше чем за месяц сложилась компания из семи девчонок, и за два года ни одной ссоры. Обычно говорят, что такая дружба невозможна, но мы - исключение, – поделилась с корреспондентом «КП – Нижний Новгород» подруга Полина.

Друзья с теплом и любовью говорят о Регине. В видео, которое они записали в поддержку девушки, все наперебой повторяли, что в студентку невозможно было не влюбиться. Она успевала всё – учёба, спорт, друзья.

– Регина была очень близким для меня человеком – светлым, добрым, с невероятным внутренним стержнем. Она никогда не показывала слабость, всегда приходила на помощь, – вспоминает Полина.

– Регина – самый позитивный человек, которых я когда-либо встречала. Она никогда не унывала и всегда верила в то, что удача на ее стороне. Она добрая и отзывчивая девушка, безумно любила животных, особенно собак, – рассказала «КП-Нижний Новгород» еще одна подруга девушки Екатерина.

В видеообращении друзья говорили: «Регина – это самый светлый человек в моей жизни. Она всегда считала, что всё будет хорошо, главное – держать лицо и настроение». Именно поэтому случившееся стало шоком для всех. Тем более что со здоровьем у студентки явных проблем не было.

– Она сдавала анализы, и они были безупречны. Хоть в космос лети, – сказала Полина.

Кома и остановка сердца за тысячи километров от дома

Регина прилетела в Хургаду вместе с мамой в конце июня. Несколько дней на курорте прошли беззаботно: девушка купалась в море, загорала у бассейна и наслаждалась отпуском. Беда случилась 27 июня, в последний день отпуска. Днем она пошла в туалет на пляже, внезапно потеряла сознание и упала. Сердце остановилось. Точное время, пока мозг оставался без кислорода, подруги не знают, но признают: помощь подоспела не сразу. Девушку забрали в больницу, где она впала в кому и в сознание уже больше не пришла.

Девушка умерла в больнице, так и не придя в сознание. Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Друзья опубликовали в социальных сетях выписки из медицинского заключения в египетской больнице. Указанные там диагнозы звучат страшно: глубокая кома, синдром после остановки сердца, острый гастроэнтерит с выраженным нарушением электролитного баланса – тяжелой гипокалиемией, аспирационная пневмония. Все время, пока девушка находилась в больнице, ее состояние оставалось стабильно тяжелым.

Спасти Регину могла только немедленная транспортировка в специализированную российскую клинику. Но перевозка была возможна исключительно санитарным бортом с реанимационной бригадой. Такое мероприятие требовало огромных затрат – минимум 8 млн рублей. Друзья и молодой человек немедленно открыли сбор и записали трогательное видеообращение, в котором призывали всех неравнодушных помочь.

За несколько дней удалось собрать около полумиллиона рублей. Египетские врачи 2 июля дали согласие на вылет при условии полной оплаты, но необходимая сумма не набралась. А 6 июля Регина умерла вдали от дома, так и не придя в сознание.

Причины произошедшего будут выяснять врачи в России

Сейчас семье по-прежнему требуется помощь. Все усилия направлены на то, чтобы вернуть тело девушки на родину. Из Египта Регину должны доставить в Москву, а затем, вероятнее всего, в ее родной Белгород, где живут родители. Репатриация и организация похорон требуют значительных средств, и семья, потерявшая единственную дочь, столкнулась с новыми неподъемными расходами.

Друзья просят не оставаться в стороне и помочь доставить девушку в Россию, чтобы врачи смогли выяснить, почему здоровый человек в один миг упал без сознания и умер. Информация о том, как поддержать семью Регины, находится в описании под видео.