Кооперация производства и народная дипломатия: Как прошел Форум регионов Беларуси и России

323 договора о сотрудничестве подписали на Форуме регионов Беларуси и России. Фото: пресс-служба ЗСНО

В конце июня в Минске состоялся ХIII Форум регионов Беларуси и России. В пленарном заседании форума приняли участие председатель Совета Федерации ФСРФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Нижегородскую делегацию возглавил председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин.

Нижегородская область в лидерах

В своем видеообращении к участникам форума президент России Владимир Путин подчеркнул важность промышленной кооперации между регионами двух стран. В качестве примера он привел Нижегородскую область, где налажены совместные проекты по выпуску авиационной техники. В свою очередь белорусские предприятия активно поставляют в регион компоненты для электроники.

- Когда весь мир лихорадит, Союзное государство стало для России и Беларуси надежным экономическим щитом, - подчеркнул Евгений Люлин. - Нас пытаются давить санкциями, а мы вместе создаем новые виды техники, осваиваем космос, совершаем прорывы в лечении болезней, построили Белорусскую АЭС. Наши предприятия работают совместно, расширяя свои возможности.

По словам Евгения Люлина, 60% инвестиций в Беларусь – российские. Однако ценнейшим активом являются даже не финансы, а доверие между двумя народами.

- Мы вместе вкладываемся в робототехнику, микроэлектронику, биотехнологии, создавая общее успешное будущее двух равных независимых, но братских народов, - считает Евгений Люлин.

Ставка на технологический суверенитет

Помимо пленарного заседания Евгений Люлин также принял участие в работе секции «Сотрудничество в реализации совместных инновационных проектов в целях укрепления технологического суверенитета Союзного государства». Ее участники обсудили совместную работу в области инноваций.

- Вопросы технологического суверенитета имеют решающее значение для устойчивого экономического роста и обеспечения национальной безопасности наших стран. Взаимодополняемость экономик Беларуси и России позволяет создавать полный цикл производства промышленных товаров, - отметил Евгений Люлин.

Участники секции обсудили реализацию Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года и отметили важность создания тренда «Товар Союзного государства». Как ожидается, этот бренд позволит защитить общий рынок двух стран, а также будет способствовать продвижению товаров отечественного производителя.

Съезды малых городов

Впрочем, важна не только совместная работа на уровне федеральных центров, но и взаимодействие на уровне регионов. Одним из удачных примеров в этой сфере являются Съезды малых городов Нижегородской и Гродненской областей. За четыре года они превратились в настоящие форумы народной дипломатии.

- Именно так формируются крепкие «горизонтальные» связи, позволяющие говорить о реальной интеграции в Союзное государство, - отметил Евгений Люлин. - Согласен с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, что «регионы – главное звено в отношениях России и Беларуси». Благодаря им за пять лет наш товарооборот удвоился.

Одним из самых успешных проектов стало совместное производство трамваев и электробусов «МиНиН» в Ворсме. В дальнейшем эта кооперация будет продолжена – на форуме в Минске было подписано еще 323 договора о сотрудничестве.

Продолжат укрепляться и связи Нижегородской и Гродненской областей. Следующий Съезд малых городов состоится уже в этом августе в Дивееве. В ходе форума участники обсудили подготовку этого мероприятия.

- В этом году ждем наших друзей и партнеров у нас в Дивееве. Нижегородский юг – особое место, где расположены православные святыни, а рядом – современные промышленные предприятия, Саровский ядерный центр с его уникальными технологиями. Главной темой Съезда станет развитие и укрепление экономических связей, - сообщил Евгений Люлин.