Болотинг и путешествие в мистическое прошлое: Как нестандартно отдохнуть в Нижегородской области

Болотинг развивается в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время в качестве отдыха люди все чаще выбирают нестандартный туризм вместо уже приевшегося лежания на пляже. Да и разнообразие предложений турагентств и экскурсоводов позволяет каждый раз отдыхать по-новому. Для тех, кто вечно не высыпается, отлично подойдет сонный туризм, заядлые путешественники, которые видели все, найдут что-то новое в промышленном туризме, а те, кто устал от шума и темпа городской жизни, смогут расслабиться, став сельским туристом. В том, какие виды нестандартного туризма есть в Нижегородской области, разбиралась «Комсомолка».

Болотинг

Насладиться природой и пройти сквозь непроходимые болота – вот что хочет современный турист. А если есть спрос, то будет и предложение. Так появился болотинг, который постепенно развивается и в Нижегородской области.

Правда, завести группу неподготовленных людей в болото вряд ли кто-то рискнет. Совсем другое дело – проходящая по болоту оборудованная экотропа. Такие экскурсии проводят в Керженском заповеднике. Для посетителей там подготовили маршрут через Вишенское болото, Переходное болото, Верховые болота, сосновые леса и насыпь бывшей узкоколейной дороги. Во время прогулки туристы узнают о типах болот и их обитателях, увидят болотные растения.

Отметим, чтобы насладиться всем разнообразием природы, лучше планировать прогулки в период с середины весны до поздней осени. Зимой же болото больше напоминает снежное поле.

Агротуризм

Тем, кто желает забыть про интернет, шум города, постоянный бег и вернуться к истокам, подойдет сельский туризм. На Бору в Нижегородской области есть ферма, где можно отдохнуть среди природных красот и животных. Там разводят благородного европейского оленя и алтайского марала, а также держат коров. Животных можно погладить, покормить, сделать с ними фото.

Такое взаимодействие подарит море эмоций и останется в памяти надолго. А фермерские продукты продолжат дарить тепло и заботу уже дома или станут необычными сувенирами для родных.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Промышленный туризм

Все больше туристов стали интересоваться путешествиями к промышленным и специальным объектам: заводам, комбинатам, гидроэлектростанциям. В Нижегородской области такой вид туризма распространен очень широко.

Так, например, на заводе ОМК в Выксе можно посетить работающий цех и настоящую заводскую лабораторию, увидеть, как производят трубы «русского размера», железнодорожные колеса, как плавят и прокатывают сталь на современном металлургическом производстве.

Совсем другим будет промышленный туризм на фабрике мороженого «Колибри». Когда-то она была семейной, а сейчас является одной из крупнейших фабрик по изготовлению мороженого в России.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Путешествие по фабрике начнется с вафельного цеха, где можно не только увидеть, как выпекают рожки, но и попробовать их прямо из печи. После посетителям показывают процесс замораживания и формования десерта и дают продегустировать мороженое прямо с конвейера. Завершается сладкая экскурсия мастер-классом по изготовлению мороженого.

Подобные экскурсии также проводят Фабрика хохломской росписи, Автозаводская ТЭЦ, филиал «Нижновэнерго» и другие предприятия.

Кинотуризм

Нижний Новгород нравится режиссерам и сценаристам, поэтому часто в различных фильмах и сериалах появляются улицы и площади города. Благодаря этим картинам можно познакомиться с Нижним или открыть его для себя с новой стороны. Посещение мест, где проходили съемки, сравнение прошлого с настоящим с помощью кадров из фильма называется кинотуризмом.

В Нижнем Новгороде каждый может самостоятельно поискать места съемок известных картин или записаться на тематическую экскурсию, на которой не только проведут к нужным локациям, но и расскажут, как проходили съемки. Так, своими глазами можно увидеть, где в Нижнем снимали фильмы «Жмурки» и «Мать», сериалы «Метод», «Акушер» и другие.

Фото: Первое документальное кинотоварищество

Мистический туризм

Есть вид туризма, который, кажется, подойдет не всем, но заинтересует точно многих – мистический или темный туризм. Он посвящен поиску загадочных мест и разгадке страшных тайн. В Нижнем Новгороде, где почти у каждого старинного дома есть своя легенда, этот вид туризма хорошо развит. Часто экскурсии на подобные тематики проводят ночью, чтобы придать путешествию в мистическое прошлое еще больше антуража.

Слушателям экскурсоводы открывают самые зловещие страницы истории города, рассказывают об эпидемиях, маньяках, жертвоприношениях, возникновении анатомических театров у медицинского института, секретном бункере Сталина и даже сделках с дьяволом.

Лагерь для взрослых

Для тех, кто никогда не был в лагере, и тех, кто был, но успел соскучиться, отличным решением станет лагерь для взрослых в Нижнем Новгороде. Там все как в детстве.

Утро начинается с зарядки, днем проходят отрядные игры на сплочение, а вечером дискотека, песни у костра под гитару и свечка впечатлений.

Организаторы обещают четырехразовое питание, поддержку вожатых и перезагрузку от работы и бытовых проблем.

Такой туризм – это настоящее погружение в детство, возможность вернуть счастливые моменты лагерных смен и найти новых друзей, будучи уже совсем взрослым.

Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно брать путевку и лететь на край света. Для этого подойдет и Нижегородская область. В регионе можно необычно провести время, узнать больше о родной культуре и истории или просто насладиться богатой флорой и фауной.

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