Нижегородские МФЦ начнут оказывать госуслуги россиянам за рубежом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область получила ключевую роль в масштабном федеральном эксперименте по предоставлению государственных услуг россиянам, проживающим за границей. С 1 июля 2026 года стартует пилотный проект, который охватит 12 государств: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан.

Именно многофункциональному центру Нижегородской области доверена техническая обработка заявлений от соотечественников. Как сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков, нижегородский МФЦ будет принимать от россиян за рубежом анкеты для оформления СНИЛС — базового документа, открывающего доступ ко всем государственным услугам.

- Оказанное доверие – это показатель профессионализма и надежности нашей команды, - , отметил Егор Поляков. Теперь региональный МФЦ отвечает за организацию предоставления услуг по принципу «единого окна» в международном масштабе.

В рамках эксперимента граждане РФ за границей смогут получать квалифицированную электронную подпись для заверения документов, а через портал «Госуслуги» — открывать счета в банках, оформлять сим-карты и пользоваться другими сервисами. Над проектом совместно работают Россотрудничество, Ростех, Аналитический Центр, МИД и ТАСС. Эксперимент продлится до конца 2027 года.

Напомним, что в 2024 году сеть МФЦ Нижегородской области была признана лучшей в стране — победа в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» подтвердила высокий уровень цифровых решений и компетенций специалистов региона.