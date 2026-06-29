Жара +29 придет в Нижний Новгород в начале июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижний Новгород после прохладного июня вернется жаркая погода. Долгожданное потепление до +29 градусов придет к концу рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

В понедельник и вторник, 29 и 30 июня, днем столбики термометров поднимутся до +24-26, к вечеру опустятся до +21-23. Солнце будет периодически перекрываться облаками, осадков при этом не ожидается.

В среду, 1 июля, температурные показатели не изменятся: +26 днем, +24 вечером. Однако с утра и до обеда синоптики прогнозируют дожди. Они продлятся до вечера, а затем выглянет солнце.

В четверг, 2 июля, сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +26 и будет светить солнце. Вечером небо затянется облаками и станет чуть прохладнее – до +24.

В пятницу, 3 июля, температура воздуха станет еще выше. Днем ожидается потепление до +28, вечером около +26. Однако вместе с жарой придут дожди. Они прогнозируются в первой половине дня.

Суббота, 4 июля, станет самым жарким днем недели – температура поднимется до +29. В первой половине дня в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода, а к вечеру тучи рассеются, а столбики термометров опустятся до +25.

В воскресенье, 5 июля, в первой половине дня вновь ожидается дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. К вечеру похолодает до +23, осадки прекратятся, но сохранится пасмурная погода.