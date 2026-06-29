Прохор Шаляпин, Катя Голден и Маш Милаш: Названы основные спикеры VK Лектория на VK Fest в Нижнем Новгороде

Прохор Шаляпин и Анна Хилькевич станут спикерами VK Fest в Нижнем Новгороде. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде 11 июля впервые пройдет долгожданный VK Fest (6+). Помимо масштабной музыкальной части, здесь состоится VK Лекторий. Его участниками станут самые известные блогеры и популярные среди молодой аудитории эксперты. Рассказываем, кого обязательно нужно послушать и какие дискуссии посетить.

Любовь к Нижнему Новгороду

Одной из важных тем лектория станет любовь к Нижнему Новгороду и как она превращается в федеральные проекты. Модератор Первого канала Юлия Козлова вместе с гостями обсудит изменение облика город и масштабные проекты, реализованные здесь в последнее время. Участниками дискуссии станут лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский, телеведущая, победительница Forbes «30 до 30» и основательница бьюти-бренда LUVU Катя Голден, сооснователь Dreamlaser и генеральный продюсер мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ* Денис Чучко. При этом гости обсудят изменения не только внешнего облика города, но и его гастрономический образ. Множество известных ресторанов стало одной из фишек городской среды столицы закатов. Подробнее об этом расскажет ресторатор Сергей Уханов.

Семейные ценности

VK Fest – фестиваль семейный. Многие приходят сюда целыми семьями и с детьми. Несколько зон фестиваля будут посвящены детским активностям. Неудивительно, что тему семейных ценностей обсудят и в рамках VK Лектория. Дискуссию проведет актриса Наташа Бардо. Вместе с ней о воспитании детей расскажет актриса, предпринимательница и продюсер Анна Хилькевич. В рамках дискуссии спикеры поделятся, как совмещают семью и карьеру, а также как семейные ценности дают им чувство опоры в отношениях.

Красота и мода

Важной частью VK Fest традиционно становятся модные тенденции и встречи с бьюти-блогерами. Не станет исключением и фестиваль в Нижнем Новгороде. Бьюти эксперты Валентин Бернандский и Елена Крыгина вместе с Мисс России Валентиной Алексеевой поделятся своими рецептами баланса между модой и индивидуальностью. Они расскажут нижегородцам, как собрать удачный образ и при этом не потеряться среди модных трендов. И самое главное – объяснят, что же на самом деле означает фраза «любить себя».

Кино и телевидение

VK Fest – это прекрасная возможность познакомиться с популярными артистами и звездами шоу-бизнеса. К примеру, на фестивале в Нижнем Новгороде молодые актёры Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Даниэль Вегас («Твоё сердце будет разбито») и Даня Киселёв («Молодёжка. Новая смена») расскажут про свой путь в кино и на телевидении. Они поделятся воспоминаниями о своем детстве, поступлении в театральный вуз и о любимых фильмах. Эта встреча станет отличной возможностью для нижегородской молодежи лучше познакомиться с закулисьем актерской профессии и проложить свой путь к мечте.

Наука и современные технологии

Здесь популяризаторы науки расскажут, как продвигать научные знания через блоги и подкасты. В наши дни наука давно уже вышла за пределы лаборатории. При этом важно, чтобы контент был не только качественным, но и сумел заинтересовать аудиторию. Блогеры Айгор, Маш Милаш, Вадим Спириденков и Прохор Шаляпин расскажут нижегородцам о секретах создания вирального контента и роликов, способных набрать миллионы просмотров. Вместе они обсудят популярные форматы и то, как завоевать доверие аудитории.

КСТАТИ

В этом году VK Fest впервые пройдет в Нижнем Новгороде – он состоится 11 июля на Стрелке. Аналогичные фестивали состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.