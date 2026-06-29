637 тысяч квадратных метров жилья ввели в Нижнем Новгороде за 2025 год

Столица Приволжья занимает 65-е место в рейтинге регионов по строительству жилья. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде за прошедший год ввели в эксплуатацию 637 тысяч квадратных метров жилья, что на 3,9% ниже, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга городов России по строительству жилья, составленному РИА Новости. Столица Приволжья в списке занимает 65-е место.

По данным аналитиков, на одного жителя Нижнего Новгорода приходится 0,520 «квадратов» введенного в эксплуатацию жилья. Обеспеченность жильем в Нижнем Новгороде составляет почти 33 квадратных метра на человека.

Помимо Нижнего Новгорода, в рейтинг вошел Дзержинск – он занял 96-е место. В городе химиков за 2025 год в эксплуатацию ввели 39 тысяч квадратных метров жилья или 0,172 «квадрата» на человека. По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 40,3%. Обеспеченность жильем в Дзержинске составляет 26,8 квадратных метра на человека.

В целом по России в 2025 году было введено 108,1 млн квадратных метров. Рост составил 0,3%. Лидером рейтинга стал город Кызыл. В нем ввели 308 тысяч квадратных метров или 2,3 «квадрата» на человека, что на 33,6% выше показателя 2024 года. Второе место занял Краснодар. Количество введенного жилья составило почти 2,7 млн квадратных метров, однако объем сократился на 8,2%. На каждого жителя пришлось по 2,1 квадратных метра нового жилья. Замкнула тройку лидеров Тюмень. Здесь за 2025 год введено 1,7 млн квадратных метров или почти два «квадрата» на каждого жителя. Объем введенного жилья увеличился на 18,2%.