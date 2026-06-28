83 пострадавших и 6,2 миллиона рублей ущерба: Обвиняемую по делу о лжемедцентрах будут судить в Нижнем Новгороде

По версии следствия, организованная группа заработала миллионы на фиктивных медуслугах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По версии следствия, она участвовала в работе сети псевдомедицинских центров, обманувшей более 80 жителей города на 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что с февраля 2019 по март 2021 года в специализированных центрах, работавших в Канавинском и Советском районах, посетителям предлагали бесплатную диагностику здоровья и консультации. После обследования людям сообщали о якобы выявленных серьезных заболеваниях и убеждали пройти дорогостоящее лечение именно в этих учреждениях.

Чтобы оплатить навязанные услуги, клиентов склоняли к оформлению кредитов. При этом, как считает следствие, никакого настоящего лечения не проводилось. Все участники схемы не имели медицинского образования, а для диагностики использовали приборы, не относящиеся к медицинскому оборудованию.

Потерпевшими признаны 83 человека. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6,2 миллиона рублей. Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Нижнего Новгорода. Ранее этот же суд уже рассматривал дело в отношении троих предполагаемых сообщников обвиняемой.