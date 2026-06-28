Семь миллионов рублей лишилась нижегородка, поверив в легкий заработок на бирже

Мошенник почти месяц убеждал женщину вкладывать деньги в фиктивную инвестиционную платформу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

32-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, потеряв более 7 миллионов рублей. Почти месяц неизвестный, представившийся куратором биржи, убеждал женщину вкладывать деньги в якобы прибыльную инвестиционную платформу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Следуя инструкциям собеседника, нижегородка зарегистрировалась на интернет-площадке и создала криптокошелек. Затем она перевела злоумышленникам 4,6 миллиона рублей банковскими переводами и еще 2,4 миллиона отправила через криптообменный пункт. Общая сумма ущерба составила 7 028 000 рублей. Из них 1,8 миллиона были личными накоплениями потерпевшей, а более 5 миллионов рублей она оформила в кредит.

Когда женщина попыталась вывести обещанную прибыль, сделать это не удалось. Вскоре «куратор» перестал выходить на связь, после чего потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские напоминают, что предложения о гарантированном доходе и быстром заработке на инвестициях чаще всего оказываются уловкой преступников. Перед вложением средств необходимо проверять наличие лицензии у финансовой организации и с осторожностью относиться к любым операциям с криптовалютой.