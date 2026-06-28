Более 47 тысяч человек собрал Баста на концерте в Нижнем Новгороде. Фото: Дмитрий Грехов

В субботу, 27 июня, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде прошел большой сольный концерт Басты (16+). Этого события с нетерпением ждали не только нижегородцы, но и жители других городов, приехавшие в столицу Приволжья, чтобы увидеть любимого артиста. Так, на концерте собралось более 47 632 человека – рекордная цифра для нижегородского стадиона. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», присутствовавший на концерте.

Начался концерт Басты (Василия Вакуленко) неожиданно с песни о Нижнем Новгороде. На сцену вышел хор, который исполнил «Сормовскую лирическую». После артист спел главные хиты: «Моя игра», «Выпускной», «Сансара» и другие песни.

На концерте не было десятка смены костюмов или какого-то невероятного видеоряда. Артист вышел в простой черной футболке и брюках. Как выразился сам Василий, выглядел он как «охранник супермаркета». Зато атмосфера на концерте царила душевная, и люди подпевали любимые песни. Периодически артист обращался к аудитории с шутками, как к близким друзьям.

При этом некий элемент шоу все же присутствовал. Несколько песен сопровождались выбросами цветного серпантина, пламени и специальным дымом, создающим иллюзию облаков.

Фото: Дмитрий Грехов

И уже по традиции, в перерывах между песнями Баста провел гендерпати. Сразу две нижегородские семьи узнали пол будущего ребенка от известного артиста. У первой пары уже есть маленький сын и скоро будет дочка – для них подсветка сцены загорелась розовым цветом. Для второй пары сцену осветил синий цвет – молодые люди, которые станут родителями впервые, ждут мальчика.

Не обошлось на концерте и без сюрпризов. Аудиторию ждали сразу два секретных гостя. На малую родину вернулся Ramil’, дуэтом с Василием он исполнил свой хит «Сияй». Кроме того, на сцену вышел артист и ведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлев. Несколько месяцев до этого Баста записывал ему видео из разных городов с предложением исполнить их совместную песню «Девочка в цветах». В Нижнем Новгороде Дмитрий наконец смог присоединиться, чем приятно удивил и порадовал аудиторию.

Финалом концерта стало исполнение культовой песни «На заре».

– Спасибо, Нижний, что встретили как родного! Пусть это лето будет лучшим в вашей жизни, – сказал в конце выступления Василий Вакуленко.

После шоу заряженные нижегородцы еще долго пели песни Басты на улицах и в метро.

Концерт Басты прошел в Нижнем Новгороде вечером 27 июня Видео: Анастасия Степаненко

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