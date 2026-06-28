Самой красивой девушкой России в 2022 году была признана 19-летняя нижегородка Дарья Луконькина. Ослепительная блондинка с легкостью обошла всех соперниц и стала победительницей конкурса «Краса России-2022». Тогда миллионы россиян были покорены ее красотой. Спустя четыре года «КП-Нижний Новгород» связалась с обворожительной нижегородкой и выяснила, как сложилась ее жизнь после победы в главном российском конкурсе красоты.
Стать моделью Дарья мечтала с самого детства. Пока другие играли в куклы, она грезила о творчестве. Несмотря на то, что никто в семье не был связан с шоу-бизнесом, все поддержали девочку в ее стремлении. Особенно когда заметили, что у нее действительно получается.
- Затем начались пробы в модельном бизнесе: сначала пришла в одно модельное агентство – меня взяли, потом в другое – тоже взяли. Лет с 16 я работаю на свою аудиторию, а потом стали поступать коммерческие предложения.
Победа в конкурсе «Краса России - 2022» стала новой вехой на творческом пути Дарьи. Там девушка многому научилась - общение с людьми, постоянные коммуникации, мастер-классы и репетиции….Все это сильно помогло ей в дальнейшей карьере.
- В этом году я закончила факультет управления и социально-технических сервисов Мининского педагогического университета. И диплом, и госэкзамен сдала на пять. Теперь буду еще активнее заниматься своей модельной карьерой. Сейчас я готовлюсь к контрактам в Азии – Китае, Гонконге. Если все сложится, то там у меня будут съемки, показы, каталоги и многое другое. В общем, хочу реализовать себя в этой сфере, пока есть такая возможность и время.
Активно сотрудничает Дарья и с благотворительными организациями. К примеру, совсем недавно она приняла участие в забеге «Beauty-бег», прошедшем в рамках полумарафона «Беги, герой». Его участницы собрали средства для 20 благотворительных фондов. Сама Дарья поддержала фонд «Вырастим мир», собиравший средства на покупку оборудования для сенсорной алгоритмики. Сейчас сбор уже закрыт.
К слову, бег – не единственное спортивное увлечение Дарьи. В своей жизни она уделяет огромное внимание физической активности. И это один из главных ее секретов красоты.
- Мое утро начинается с различных бьюти-процедур: я пью витамины, делаю массажи для лица. Практически каждый день у меня тренировки – я занимаюсь либо на свежем воздухе, либо в студии, хожу на всякие растяжки, на йогу в гамаках…Ну, и, конечно, ем много фруктов и овощей. Летом я практически полностью убираю сахар из своего рациона и заменяю его ягодами.
ТОП главных советов красоты от Дарьи Луконькиной:
- Ешьте больше овощей и фруктов
Лето – это та короткая пора, когда светит солнышко, когда много фруктов, ягод и овощей. Надо максимально воспользоваться этим временем. В этот период лучше пересмотреть свое питание и есть больше салатов, фруктов и ягод.
- Здоровый сон
Это основа здоровья и хорошего внешнего вида. Нужно обязательно хорошо высыпаться, а летом можно спать с открытым окном, наслаждаясь свежим воздухом.
- Летние активности
Лето идеально подходит для физической активности на свежем воздухе. Прогулка на велосипеде, катание на сапах, пробежка в парке – все это будет очень полезно для здоровья, красоты и настроения.