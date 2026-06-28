Дарья Луконькина рассказала, как изменилась ее жизнь после «Красы России». ФОТО: из личного архива героя публикации.

Самой красивой девушкой России в 2022 году была признана 19-летняя нижегородка Дарья Луконькина. Ослепительная блондинка с легкостью обошла всех соперниц и стала победительницей конкурса «Краса России-2022». Тогда миллионы россиян были покорены ее красотой. Спустя четыре года «КП-Нижний Новгород» связалась с обворожительной нижегородкой и выяснила, как сложилась ее жизнь после победы в главном российском конкурсе красоты.

ФОТО: из личного архива героя публикации.

«Готовлюсь к контрактам»

Стать моделью Дарья мечтала с самого детства. Пока другие играли в куклы, она грезила о творчестве. Несмотря на то, что никто в семье не был связан с шоу-бизнесом, все поддержали девочку в ее стремлении. Особенно когда заметили, что у нее действительно получается.

- Затем начались пробы в модельном бизнесе: сначала пришла в одно модельное агентство – меня взяли, потом в другое – тоже взяли. Лет с 16 я работаю на свою аудиторию, а потом стали поступать коммерческие предложения.

ФОТО: из личного архива героя публикации.

Победа в конкурсе «Краса России - 2022» стала новой вехой на творческом пути Дарьи. Там девушка многому научилась - общение с людьми, постоянные коммуникации, мастер-классы и репетиции….Все это сильно помогло ей в дальнейшей карьере.

- В этом году я закончила факультет управления и социально-технических сервисов Мининского педагогического университета. И диплом, и госэкзамен сдала на пять. Теперь буду еще активнее заниматься своей модельной карьерой. Сейчас я готовлюсь к контрактам в Азии – Китае, Гонконге. Если все сложится, то там у меня будут съемки, показы, каталоги и многое другое. В общем, хочу реализовать себя в этой сфере, пока есть такая возможность и время.

Секрет идеального утра

Активно сотрудничает Дарья и с благотворительными организациями. К примеру, совсем недавно она приняла участие в забеге «Beauty-бег», прошедшем в рамках полумарафона «Беги, герой». Его участницы собрали средства для 20 благотворительных фондов. Сама Дарья поддержала фонд «Вырастим мир», собиравший средства на покупку оборудования для сенсорной алгоритмики. Сейчас сбор уже закрыт.

ФОТО: из личного архива героя публикации.

К слову, бег – не единственное спортивное увлечение Дарьи. В своей жизни она уделяет огромное внимание физической активности. И это один из главных ее секретов красоты.

- Мое утро начинается с различных бьюти-процедур: я пью витамины, делаю массажи для лица. Практически каждый день у меня тренировки – я занимаюсь либо на свежем воздухе, либо в студии, хожу на всякие растяжки, на йогу в гамаках…Ну, и, конечно, ем много фруктов и овощей. Летом я практически полностью убираю сахар из своего рациона и заменяю его ягодами.

ФОТО: из личного архива героя публикации.

КОНКРЕТНО

ТОП главных советов красоты от Дарьи Луконькиной:

- Ешьте больше овощей и фруктов

Лето – это та короткая пора, когда светит солнышко, когда много фруктов, ягод и овощей. Надо максимально воспользоваться этим временем. В этот период лучше пересмотреть свое питание и есть больше салатов, фруктов и ягод.

- Здоровый сон

Это основа здоровья и хорошего внешнего вида. Нужно обязательно хорошо высыпаться, а летом можно спать с открытым окном, наслаждаясь свежим воздухом.

- Летние активности

Лето идеально подходит для физической активности на свежем воздухе. Прогулка на велосипеде, катание на сапах, пробежка в парке – все это будет очень полезно для здоровья, красоты и настроения.