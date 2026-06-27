Два человека погибли при лобовом столкновении с грузовиком под Нижним Новгородом

ДТП произошло на трассе «Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород». Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Два человека стали жертвами страшной аварии, произошедшей днем 27 июня на трассе «Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород» в Богородском муниципальном округе. По предварительной информации, грузовик выехал на встречную полосу во время обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Нижегородской области.

ДТП произошло около 12:22 на 401-м километре автодороги. По данным УГИБДД, 27-летний гражданин Армении, находившийся за рулем грузовика Shacman, решил обогнать попутный транспорт, несмотря на запрет. На встречной полосе большегруз столкнулся с автомобилем Kia Sportage, которым управлял 52-летний мужчина.

Удар оказался смертельным. Водитель легкового автомобиля и находившаяся в салоне женщина-пассажир погибли на месте происшествия до приезда медиков. Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести, о его состоянии не уточняется.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.