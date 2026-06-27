Свадебный бум: более 600 пар зарегистрировали брак 26.06.26 в Нижегородской области

Молодожены выбирали для церемоний не только ЗАГСы, но и самые красивые площадки Нижнего Новгорода. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Абсолютный рекорд свадебного сезона установлен в Нижегородской области: в зеркальную дату 26 июня 2026 года брак зарегистрировали более 600 пар. Торжественные церемонии проходили не только в отделах ЗАГС, но и на необычных городских площадках – на верхней станции Кремлевского фуникулера и на колесе обозрения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.

По словам главы региона, многие молодожены выбрали знаковые места Нижнего Новгорода, чтобы именно там началась история их семьи.

– Уверен, для многих пар именно с этой церемонии родится новая семейная традиция – возвращаться в любимые места города уже в день годовщины, – отметил Глеб Никитин.

26.06.26 стала рекордным днем свадебного сезона в регионе. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Губернатор подчеркнул, что поддержка семей остается одним из приоритетов региональной политики. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Семья», а также региональной программы «Основа», направленной на народосбережение.

Глеб Никитин поздравил всех молодоженов, выбравших красивую зеркальную дату для регистрации брака, и пожелал им счастливой семейной жизни. По его словам, рекордное число свадеб стало еще одним подтверждением того, что такие даты пользуются особой популярностью у влюбленных.