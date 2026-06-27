«Дерзайте и идите вперед»: Глеб Никитин поздравил молодежь Нижегородской области с праздником

Губернатор рассказал, каким видит будущее молодежи Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем молодежи, отметив, что именно молодое поколение становится движущей силой развития науки, экономики, культуры и общественной жизни. Поздравление главы региона опубликовано на сайте областного правительства.

По словам губернатора, сегодня в регионе создаются все условия для того, чтобы талантливые молодые люди могли реализовать себя в самых разных сферах. Одним из ключевых проектов он назвал ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК», который должен стать центром притяжения для студентов, ученых, предпринимателей и специалистов цифровой отрасли.

Большое внимание, подчеркнул Глеб Никитин, уделяется поддержке молодых исследователей, развитию сети молодежных центров и созданию современной экосистемы для талантливых людей. Такие пространства помогают волонтерам, общественникам, музыкантам и художникам воплощать свои идеи и находить единомышленников.

– Будущее рождается из смелых идей, интеллекта и вовлечённости молодых людей, кто готов брать на себя ответственность. Ребята, дерзайте, пробуйте, ошибайтесь и снова идите вперед, – обратился к нижегородцам губернатор, пожелав молодежи веры в свои силы, новых достижений и ярких побед.