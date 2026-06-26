Свыше 80 школьников побывали на «Стартах «Спартакиаде надежд» в Дзержинске. ФОТО: ПАО «Ростелеком».

Целый цикл спортивных мероприятий

Веселый детский смех, зажигательная музыка и спортивные соревнования – так 24 июня в Дзержинске прошла «Спартакиада надежд» (6+), организованная ПАО «Ростелеком» при поддержке министерства спорта Нижегородской области. В этом году мероприятие состоялось уже в четвертый раз. И за это время выросло не только число участников, но и расширилась география проекта - если раньше состязания проходили только в Нижнем Новгороде, то теперь и за его пределами. Мероприятие в городе химиков стало первым в череде региональных спортивных праздников. На очереди спартакиады в Павлове, Балахне и Шахунье.

Евгений Петров принял участие в церемонии открытия. ФОТО: ПАО «Ростелеком».

- Это уже четвертая по счету «Спартакиада надежд», которую мы всегда проводим в июне, чтобы наполнить долгие летние каникулы детей спортом, активностью и весельем, - рассказал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров. – В этом году мы впервые расширяем географию и проводим «Спартакиаду надежд» в формате стартов не только в Нижнем Новгороде, но и во многих городах Нижегородской области. За предыдущие три года существования этого проекта мы организовали праздник почти для тысячи ребят. В сегодняшнем мероприятии у нас участвует более 60 человек. А в течение этого года на разных площадках «Стартов «Спартакиады надежд» смогут посетить свыше 400 детей.

Дети больше интересуются спортом

За четыре года существования проекта организаторы уже заметили результат – с каждым годом интерес ребят к спорту неуклонно растет. Это видно и по числу участников «Стартов «Спартакиады надежд» - с каждым разом на нее приходит все больше школьников.

- Мы получаем обратную связь от «Российского детского фонда» – как показывает практика, после этого мероприятия дети больше интересуются спортом, - отметил Евгений Петров. - В сентябре многие выбирают спортивные секции и кружки для себя. Современные ФОКи есть практически в каждом райцентре, поэтому ребенок может найти для себя подходящую секцию и заняться спортом.

ФОТО: ПАО «Ростелеком».

На этот раз многие пришли на «Старты «Спартакиады надежд» целыми семьями: дети участвовали в состязаниях, а родители с бабушками и дедушками активно за них болели.

- У меня в состязаниях участвуют сразу три сына – двоим младшим по восемь лет, а старшему - 13, - призналась многодетная мама Ирина Кожухова. – И мне, и им все очень понравилось! Здесь было очень весело и интересно! Для ребят, которые увлекаются спортом, это очень важно.

Нашли новых друзей

Участие в спартакиаде – это не только прекрасная возможность зарядиться энергией на все летние каникулы, но и отличный способ найти новых друзей. Большинство из ребят раньше были незнакомы друг с другом, но благодаря состязаниям успели подружиться.

- Состязания были не особенно сложными, - признался 12-летний Илья. – Специально готовиться к ним не пришлось – просто занимаюсь спортом. Я посещаю секцию дзюдо, так что на соревнованиях мне было легко. Никого из ребят я прежде не знал, но быстро со всеми познакомился. Было очень весело!

ФОТО: ПАО «Ростелеком».

«Старты «Спартакиады надежд» начались с небольшой разминки и задорных танцев. Потом ребята разделились на команды, выбрали капитанов и придумали себе названия. Кого здесь только не было - и «Фантазеры», и «Морские котики», и «Желтки», и «Олимпийцы»! Каждой команде соответствовал свой цвет банданы – красные, синие, желтые, фиолетовые, зеленые…Спортивный зал просто пестрел яркими красками. Эстафета заняла не больше получаса. На короткой дистанции им предстояло сделать несколько прыжков в длину, выполнить подъемы корпуса и отжаться. Все команды успешно выполнили комплекс упражнений.

- Я занимаюсь карате, так что со спортом у меня все хорошо, - признался 13-летний Артем. – Сложнее всего было поднимать корпус, но я и с этим справился. Я доволен своим результатом.

ФОТО: ПАО «Ростелеком».

Чтобы интернет был безопасным

Пока судьи подсчитывали баллы, ребята играли в новую игру «Безопасный интернет». «Настолка» специально для «Стартов «Спартакиады надежд» была переформатирована в «напольный» вариант. Бросая кубик и делая шаги по полю, ребята отвечали на вопросы об интернете и цифровых устройствах и тут же получали важные советы по информационной безопасности. В результате к концу игры каждый малыш запомнил, как уберечь свои конфиденциальные данные, почему нельзя говорить пароль посторонним и многие другие важные аспекты жизни в интернете. Это помогло детям познакомиться с основными правилами безопасности в Сети.

ФОТО: ПАО «Ростелеком».

- Когда нам поступило предложение провести зональный этап спартакиады, мы с радостью согласились, так как у нас есть достаточный опыт организации таких мероприятий, - рассказала директор физкультурно-оздоровительного комплекса «ОКА» в Дзержинске Нина Аранович. – На «Старты «Спартакиады Надежды» приехали ребята из Дзержинска, Нижнего Новгорода и Володарска. Большинство из них из многодетных семей или семей участников СВО, так что проведение этого мероприятия имеет еще и важное социальное значение. В первую очередь, это праздник, поэтому и испытания здесь довольно легкие. Нам было важно подарить детям хорошее настроение и побольше положительных эмоций.

ФОТО: ПАО «Ростелеком».

Помимо самих соревнований, ребят ждали интересные игры, веселые мастер-классы по фитнесу, регби и сумо. Так благодаря спартакиаде школьники узнали и о новых для себя видах спорта. А в конце мероприятия все участники получили памятные призы от «Ростелекома»