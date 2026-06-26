Машиностроение, педагогика и транспорт: Министр Михаил Пучков назвал самые популярные направления в нижегородских учреждениях СПО

Почти 19 тысяч бюджетных мест открыли в нижегородских техникумах и колледжах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области стартовала приемная кампания. Абитуриентов ждут не только в вузах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. О самых популярных направлениях в эфире радио «КП-Нижний Новгород» рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

- 20 июня стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы. К этому времени ребята уже получают аттестаты в школах и могут подать заявления. На данный момент мы прогнозируем, что 60% наших девятиклассников пойдут в учреждения среднего профессионального образования.

Всего в Нижегородской области будет доступно почти 19 тысяч бюджетных мест на программы среднего профессионального образования. Свыше 17 тысяч бюджетных мест создано за счет регионального бюджета и свыше тысячи за счет федерального бюджета. Еще примерно три тысячи мест будут платными.

Министр Михаил Пучков назвал самые популярные направления в нижегородских учреждениях СПО. Фото: Людмила МАСЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы стараемся сокращать в наших колледжах и техникумах платный приём, увеличивая бюджетные места. И этот тренд сохраняется на протяжении нескольких лет. Год от года мы увеличиваем количество бюджетных мест за счет регионального бюджета.

Практически не меняются в последние годы и самые популярные направления среди абитуриентов. Как правило, это именно те сферы, которые наиболее широко представлены на рынке труда Нижегородской области.

- Система профессионального образования в Нижегородской области – это витрина нашей экономики. В каких сферах больше всего предприятий – те направления и популярны. В частности, треть учебных мест приходится на машиностроение и энергетику. Второе очень востребованное направление – это все, что связано с педагогикой и гуманитарной сферой. На третьем месте транспорт. Ну, а дальше очень плотно медицина и ИТ.