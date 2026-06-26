Нижегородская область и белорусская Могилевщина стали партнерами

Шестой регион-партнер появился у Нижегородской области в Беларуси. Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Могилевская область Республики Беларусь стала шестым регионом-партнером Нижегородской области. Соглашение о сотрудничестве подписано в Минском международном выставочном центре BELEXPO в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

- Мы уже плодотворно сотрудничаем с Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областями. Появление шестого региона-партнера позволит нам вывести взаимодействие на новый уровень, - поделился заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Сотрудничество будет осуществляться в нескольких сферах: торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной. Также согласно договору стороны будут производить обмен специалистами.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева рассказала, что в планах у области также имеется программа развития межмуниципального сотрудничества, которая будет реализовываться в 2026-2028 годы. Она затронет не только промышленность и транспорт, но и вопросы культуры.

- Мы видим огромный потенциал в укреплении связей на муниципальном уровне, что делает наше партнерство максимально полезным для жителей наших регионов, - отметила Ольга Гусева.