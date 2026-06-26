Два новых экспоната появились в нижегородском планетарии. ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижегородском планетарии на днях появились сразу два новых экспоната – оба они посвящены 95-летию великого космонавта Георгия Гречко. Среди них стенд, посвященный жизни покорителя космоса, и подвижная газетная лента с хроникой его главных полетов. Подробности о новых экспонатах планетария рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Оба эти экспоната способны погрузить посетителей в атмосферу эпохи великих космических свершений, - отметил мэр города.

ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Первой новинкой стал встречающий на входе посетителей стенд с цитатой самого великого космонавта - «Я хочу пожелать Нижегородскому планетарию, чтобы его любили так, как люблю я — космонавт». Эта цитата выбрана неслучайно – нижегородский планетарий носит имя Георгия Гречко, так что космонавт действительно питал к нему большую любовь.

ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С одной стороны стенда можно увидеть цитату и фотографию Георгия Михайловича, а с другой – познакомиться с его биографией и всеми великими свершениями. Второй экспонат установлен уже в фойе – это подвижная газетная лента. Здесь языком тех лет описана вся хроника орбитальных полетов Георгия Гречко.

Напомним, нижегородский планетарий был полностью модернизирован в 2024 году. Здесь посетителей ожидают четыре зала, оборудованные по последнему слову техники. Среди них Большой звëздный зал с 16-метровым цифровым куполом, зал «Астрономия» с уникальным аппаратом Цейса и оформленный в стиле МКС зал «Космонавтика». Здесь же работает новейшая обсерватория.

ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В планетарии нижегородцы могут увидеть более 50 полнокупольных программ, десятки редких и эксклюзивных эспонатов, среди которых макет капсулы космического корабля Юрия Гагарина «Восток» в масштабе 1:1 и коллекцию настоящих метеоритов, — подчеркнул Юрий Шалабаев.