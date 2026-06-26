«Дом Самгина» восстановили на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

В Нижнем Новгороде завершилось восстановление исторического здания на площади Сенной - «Дома Самгина». Объект культурного наследия введен в эксплуатацию и возвращен к жизни по архивным чертежам и историческим фотографиям. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Здание, построенное более века назад, долгие годы находилось в критическом состоянии. Глеб Никитин, лично курировавший процесс восстановления, назвал событие знаковым. Он вспоминает, как в 2018 году объект выглядел удручающе: «Словно гнилой зуб в центре города, где ежедневно проходят тысячи людей и машин».

Долгое время особняк находился в удручающем состоянии. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

По словам главы региона, самым трудным этапом стала юридическая часть. На пути к восстановлению стояли банкротства, судебные разбирательства, расселение жильцов, схемы с обратными выкупами и противодействие мошенникам. Жилые помещения в здании имели разный статус и степень юридической чистоты. Четыре года назад ситуацию усугубил пожар, который нанес зданию серьёзные повреждения.

Объект культурного наследия возвращен к жизни по архивным чертежам и историческим фотографиям. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

- Мы довели работу до конца, дожали, и я всех поздравляю! Возвращение к жизни объектов культурного наследия — важнейшая часть нашей общей работы, в том числе в рамках Народной программы "Единой России"», — подчеркнул Глеб Никитин.

Более ста лет назад «Дом Самгина» задал архитектурный тон всей площади Сенной. Сегодня, после восстановления, здание вновь становится одним из главных символов этой исторической части города.