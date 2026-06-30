Оплата наличными станет недоступна в Нижнем Новгороде с 1 июля

С 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода оплатить проезд можно будет только безналичными способами. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода оплатить проезд можно будет только безналичными способами. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Водители больше не будут продавать билеты за наличные, что, по ожиданиям властей, улучшит условия их труда и поможет привлечь новых сотрудников на госпредприятия. Кроме того, полный переход на безналичный расчёт повысит прозрачность рынка пассажирских перевозок.

Для оплаты проезда доступны несколько способов: транспортная карта «Ситикард» (пластиковая или виртуальная в приложении), карта жителя Нижегородской области, банковская карта, платёжный сервис Mir Pay, а также биометрия в метро. Все транспортные средства оснащены валидаторами, которые работают и при отсутствии интернета.

Пассажиры, у которых нет банковской или транспортной карты, могут приобрести «Ситикард» за наличные в пунктах распространения, киосках печати или отделениях Почты России.