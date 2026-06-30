Шесть детсадов, две школы и пожарное депо: Стало известно, как будут выглядеть Новинки через несколько лет

После завершения строительства в микрорайоне смогут проживать более 70 тысяч человек. Фото: ГК "Кронверк"

Группа компаний «Кронверк» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории (КРТ) в Новинках. Новый квартал площадью свыше 200 гектаров объединит дома ЖК «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса.

В рамках утверждённого в 2023 году проекта планировки на территории возведут порядка 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Инфраструктурный блок включает шесть детских садов, три общеобразовательные школы, пожарное депо, физкультурно-оздоровительный комплекс, две взрослые и одну детскую поликлинику. Часть объектов уже построена за счёт бюджета: школа, детский сад и взрослая поликлиника введены в эксплуатацию. Дальнейшее развитие территории будет вести инвестор с последующей передачей социальных объектов в государственную и муниципальную собственность.

По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарьи Шунаевой, проект предусматривает среднеэтажную застройку, что позволит обеспечить гармоничный облик района и устойчивое развитие территории на десятилетия вперёд.

Генеральный директор ООО «УНО» Кристина Плешкова отметила, что после завершения проекта здесь будут проживать около 70 тысяч человек. Концепция застройки ориентирована на принцип «15-минутного города», где жители смогут работать, учиться, заниматься спортом и проводить досуг в пределах своего микрорайона.

Активное освоение площадки начнётся в конце 2026 – начале 2027 года. Сейчас ведётся полный цикл проектирования, включая мастер-план. Застройщик открыт к диалогу с жителями и готов учитывать их пожелания. Архитектурная концепция использует перепады высот для создания каскадных решений, предусмотрены подземные и гостевые паркинги, аллеи с нежилыми помещениями, колясочные и велосипедные зоны.