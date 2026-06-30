Ремонт нового Борского завершили с опережением графика

Новый Борский мост отремонтировали за три недели. Фото: АНО «Центр 800».

Ремонт нового Борского моста и подходов к нему завершён всего за три недели. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Работы выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на трёх участках: самом мостовом переходе через Волгу, пойменных мостах и участке трассы Нижний Новгород – Шахунья – Киров, работы на котором изначально были запланированы лишь на 2027 год. Общая стоимость контракта составила 179 миллионов рублей.

Необходимость срочного ремонта была вызвана повышенным износом покрытия из-за перераспределения транспортного потока на новый мост в 2025 году, когда ремонтировали старый мост. Высокая интенсивность движения привела к образованию колеи и локальных повреждений. На всех участках был срезан поверхностный слой асфальта (до 3 см), уложено новое покрытие и нанесена разметка термопластиком со светоотражающими элементами.

На всех изнашенных участках обновили покрытие и нанесли разметку. Фото: ГУАД Нижегородской области

После завершения ремонта изменена схема движения: теперь две полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода. Демонтированы знаки реверсивного движения, в ближайшее время отменят ограничение скорости 40 км/ч. Новый Борский мост открыт в 2017 году, и это первый ремонт за девять лет. Всего с 2019 года по нацпроектам в регионе отремонтировано более 6,6 тысячи км дорог и реконструировано около 140 км трасс.