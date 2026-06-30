Ежегодно от алкоголя умирает 2,6 млн человек: Нижегородские медики рассказали, чем опасно употребление спиртного

Нижегородцам рассказали о страшных последствиях употребления алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алкоголь остается одной из распространенных причин смертности в России и во всем мире. Ежегодно от последствий употребления спиртного в мире умирает около 2,6 миллионов человек. Это 4,7% от всей смертей на планете. О самых страшных последствиях употребления алкоголя рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Эта цифра в 2,6 миллиона человек складывается из нескольких категорий. В частности, 1,6 миллиона человек умирает от неинфекционных заболеваний, спровоцированных алкоголем.

В этот список входят цирроз печени, сердечно-сосудистые патологии и онкологические заболевания. Сюда же входят 474 тысячи смертей от инфаркта и инсульта, вызванные долгим употреблением алкоголя. Еще 401 тысяча случаев связана с раком пищевода, печени, молочной железы и толстого кишечника. А вот 400 тысяч вызваны не болезнями, а травмами - от пьяных ДТП, падений, насилия и утопления.

По словам медиков, помимо непосредственно отравления, алкоголь способен запустить целую цепочку опасных последствий. Во-первых, он ухудшает самоконтроль и критичность к оценке ситуации. В результате у человека растет склонность к рискованному поведению. Во-вторых, спиртные напитки замедляют реакцию, нарушают координацию и при этом повышает конфликтность. Все это в совокупности приводит к ситуациям, способным вызвать травмы.

- Если рассматривать сценарии, то чаще всего последствиями этого становятся пьяные ДТП, падения с высоты, ожоги на пожарах, утопления в пьяном виде, насилие и отравления.

Особенно уязвимы в этом представители молодежи - они переоценивают свои возможности и при этом склонны употреблять алкоголь сразу в большом количестве. Кроме того, спиртное негативно влияет на развитие мозга, памяти и способность к обучению.

Нередко от потребления алкоголя страдает не только сам человек, но и окружающие. В частности, дети и супруги могут страдать от бытового насилия, вызванного пьянством.

- Снижение потребления алкоголя способно спасти десятки тысяч жизней ежегодно. Осознанный выбор трезвости, соблюдение правил безопасности и взаимопомощь — ключевые шаги к снижению трагической статистики.