Нижегородцы начнут оценивать качество транспорта через QR-коды. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Нижнем Новгороде начнет действовать система оценки качества общественного транспорта. Город станет первой площадкой в России, где запустят «Народный стандарт» — проект, который в перспективе распространят на все регионы страны. Об этом стало известно 29 июня в ходе пресс-конференции с участием регионального минтранса.

Как пояснил член Общественной палаты Нижегородской области Илья Зотов, пассажиры смогут оценить поездку, отсканировав QR-код в салоне или на остановке. Анкета, заполнение которой займет не более минуты, содержит 23 критерия: от времени ожидания до работы кондиционеров и валидаторов. В конце предусмотрено поле для предложений по улучшению.

На основе отзывов сформируется рейтинг маршрутов. Пока система работает в тестовом режиме — стикеры с QR-кодами разместят в электробусах на пяти маршрутах в нагорной части города: Э-6, Э-9, Э-13, Э-17 и Э-31. К сентябрю к проекту планируют подключить весь общественный транспорт Нижнего Новгорода.

В перспективе стандарт будет внедряться на всех перевозчиках — государственных и частных. По словам разработчиков, установка дополнительных приложений не потребуется, а позднее систему адаптируют для работы без мобильного интернета. Итогом проекта станет народный рейтинг маршрутов и методика оценки качества, которую планируют тиражировать по всей России.