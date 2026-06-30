Новое электросудно «Петергоф» вышло на прогулочные маршруты в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт»,

В Нижнем Новгороде на регулярные прогулочные маршруты вышло новое электросудно «Петергоф». Уникальный ресторан на борту и возможность наблюдать закаты с воды уже оценили первые пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Судно вмещает до 140 человек и способно развивать скорость до 15 км/ч — эти показатели позволяют проводить полуторачасовые прогулки в комфортном темпе для больших групп гостей.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, запуск «Петергофа» — знаковое событие для региона, которое даст возможность ещё большему числу жителей и туристов насладиться панорамными видами исторического центра и волжских берегов. Главная особенность судна — полноценный ресторан, где гости могут попробовать блюда традиционной российской кухни во время путешествия.

Уникальный ресторан на борту позволяет любоваться волжскими закатами. пресс-служба АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт»,

Генеральный директор АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» Юрий Куликов подчеркнул, что развитие экологичного флота — приоритетное направление компании.

- Нижний Новгород - город с богатой историей, высоким туристическим потенциалом и уникальным архитектурным наследием. Поэтому для нас особенно важно развивать здесь современный речной флот, который бережно относится к окружающей среде, - сказал он.

«Петергоф» относится к проекту «Москва 2.0» — современному переосмыслению легендарных теплоходов типа «Москва». Сегодня такие суда уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. Они сочетают проверенные инженерные решения с новейшими технологиями, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности. На борту предусмотрены просторные панорамные салоны, открытые палубы, а электрическая силовая установка обеспечивает плавный и практически бесшумный ход.

Напомним, с 2023 года в Нижегородской области уже эксплуатируется электрокатамаран «ЭкоходЪ», ставший одним из узнаваемых символов города и полюбившийся как жителям, так и гостям региона. Новое судно продолжает серию и объединяет все суда общей концепцией именования — в честь выдающихся исторических мест и объектов культурного наследия России. Запуск «Петергофа» реализован в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на развитие туристской инфраструктуры и повышение доступности путешествий по стране.