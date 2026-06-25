В парке представлено 88 миниатюрных достопримечательностей со всей России. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уникальный парк «Россия в миниатюре» открылся на Бору под Нижним Новгородом. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июня, в ней приняли участие организаторы, представители власти и духовенства. Экспозицию оценил и корреспондент «КП – Нижний Новгород», который побывал на выставке в числе первых гостей.

На создание экспозиции ушло пять лет

Парк миниатюр под открытым небом расположен в молодой березовой роще на левом берегу Волги возле станции канатной дороги. На участке площадью 1,5 гектара среди зеленых газонов и тенистых аллей разместились 88 копий известнейших российских архитектурных памятников. Все экспонаты выполнены в масштабе 1:50.

- По своему размаху экспозиция не имеет аналогов в отечественной истории: это крупнейшее собрание архитектурных миниатюр под открытым небом за все время, - рассказал автор проекта Виктор Жиленко.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Парк и его экспозиция были созданы во исполнение президентского указа, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в стране. Основная задача проекта — познакомить россиян и гостей России с богатейшим архитектурным наследием, показать величие и разнообразие отечественных памятников, тем самым способствуя росту интереса к путешествиям по России.

- Создание каждого туристического объекта - это большой вклад в развитие индустрии гостеприимства, а такой парк, я уверен, станет изюминкой нашего городского округа для туристов, - сказал глава Борского района Алексей Боровский.

Дворец земледельцев в Казани. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Предложением создать парк организаторы обязаны губернатору Глебу Никитину - именно он пригласил команду в Нижегородскую область и предоставил площадку. Два года ушло на благоустройство территории: прокладывали дорожки, высаживали декоративные кустарники и газоны, создавали ландшафт. Воплощение этого замысла обошлось организаторам более чем в 100 миллионов рублей.

Великое начинается с малого

Родина создателей экспозиции - Крым. Путь в мир архитектурной миниатюры начался для них с декораций для Алуштинского аквариума. Однако по-настоящему большие идеи, как водится, рождаются из малого: однажды старшая дочь Виктора Жиленко попросила отца построить для ее куклы Барби игрушечный домик. Результат превзошел ожидания - крошечное жилище получилось настолько изящным, что Виктор вместе с единомышленниками решил освоить новое ремесло. Так родилось собственное производство миниатюр, а вслед за ним и три парка «Крым в миниатюре». Нынешний, четвертый по счету, стал самым грандиозным из всех. Кстати, список достопримечательностей для него определяли сами жители регионов - путем открытого голосования в социальных сетях.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи в Карелии. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал Виктор Жиленко, представленные объекты уникальны.

- Над созданием парка в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов, - рассказал он. - Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей.

Суннитская мечеть во Владикавказе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Точность исполнения достойна восхищения: все элементы воспроизведены с филигранной достоверностью. Неудивительно, что у каждой миниатюры хочется задержаться подольше - здесь есть что рассмотреть.

Для каждой миниатюры сначала создается проект, как для настоящего здания, затем на станках изготавливаются все детали, которые впоследствии вырезаются и собираются в готовый макет. Далее специалисты зачищают его, доводят до совершенства и грунтуют, после чего художницы скрупулезно раскрашивают каждый элемент.

Нетривиальный символ Нижнего Новгорода

В парке миниатюр развернулась карта всей страны - от Сахалина до Калининграда. Здесь соседствуют московские Спасская башня, мавзолей и храм Василия Блаженного; волгоградская «Родина-мать зовет!»; петербургские Петропавловский, Исаакиевский и Казанский соборы. Рядом с ними - Новосибирский вокзал, уфимская мечеть «Ляля-Тюльпан», крымское Ласточкино гнездо, Казанский Кремль и грозненская мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова и многие-многие другие. Около каждой миниатюры есть табличка, где можно прочитать информацию о том или ином объекте. Коллекция экспонатов может пополняться – места в парке для новых миниатюр предостаточно. Входная группа в парк выполнена в виде красного атомного ледокола, рядом с которым расположилась скульптура белого медведя.

Входная группа выполнена в виде атомохода, рядом с которым расположена полигональная фигура белого медведя. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако присутствовавших на открытии местных жителей изрядно удивил выбор главной достопримечательности Нижнего Новгорода. Пока другие регионы предстали в роскоши своих дворцов, храмов и исторических монументов, наш город в экспозиции олицетворяло... Нет, это не Кремль и не Чкаловская лестница, и даже не памятник Горькому. А Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина. Неожиданный поворот, не правда ли? Впрочем, у этого решения нашлось свое объяснение.

Нижний Новгород представлен училищем олимпийского резерва имени В.С. Тишина. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Глеб Никитин сказал, что в парке мы показываем всю Россию, а для туристов, которые приехали в Нижний Новгород, настоящие достопримечательности окажутся совсем рядом, и их непременно стоит увидеть вживую, - пояснил Виктор Жиленко.

Мини-путешествие по России

Организаторы подчеркивают образовательную ценность проекта: экспозиция знакомит с богатым историко-культурным наследием страны, расширяет кругозор и пробуждает интерес к изучению истории. Экскурсионная программа направлена на нравственное и эстетическое воспитание.

- Макеты архитектурных сооружений делают искусство ближе к людям, демонстрируя шедевры родины, их историю и любовь к ней. Парк с березовой рощей создает искреннюю атмосферу, где встречаются прошлое, настоящее и будущее, архитектура и ландшафт, люди для диалога, - прокомментировала директор Института архитектуры и градостроительства ННГАСУ Елена Кайдалова.

Памятник «Рабочий и колхозница» в Москве. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За один день здесь можно «объехать» всю Россию: увидеть и московские соборы, и казанские башни, и старинные усадьбы. Миниатюры служат своеобразным путеводителем - присмотритесь к тому, что зацепило взгляд, и обязательно включите этот город в свой маршрут.