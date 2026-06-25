В конце июня нижегородцев ждет похолодание до +9 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни нижегородцам придется убрать подальше купальники и летние платья. Вместо ожидаемого тепла в Нижний Новгород вновь придут холода – даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов. А ночью и вовсе похолодает до +9 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде в конце первого летнего месяца.

- Утром 27 июня воздух прогреется до +15 градусов. Однако по ощущениям будет гораздо меньше - всего +11 градусов, - говорится в прогнозе Яндекс.погоды. - Ночью будет еще холоднее – столбики термометров опустятся до +12 градусов, но ощущаться будет как +9 градусов. Зато осадков в эти дни не ожидается.

Немногим теплее будет и в воскресенье, 28 июня. Утром воздух прогреется до +18 градусов. При этом ощущаться это будет не больше +14. Днем немного потеплеет – столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Зато ночью снова похолодает до +15 градусов.

К слову, в Нижнем Новгороде похолодание началось еще на прошлой неделе, тогда столбики термометров преодолели отметку в +15 градусов, а за окном были ливни и грозы. Тогда в город пришел арктический циклон, принесший облачность и дожди.