Открытая арт-галерея появится в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Арт-галерея под открытым небом появится в Нижнем Новгороде. 47 художников из разных городов России продемонстрируют свои таланты на строительном заборе. Увидеть картины, выполненные в различных художественных техниках, и пообщаться с авторами жители и гости города смогут уже с 27 июня. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», увидевший работы художников в процессе создания.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Масштабный арт-проект реализует компания «Level Group» совместно с фестивалем уличного искусства «Место». Художники из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Томска, Омска, Калининграда и других городов создадут более 25 индивидуальных картин на заборе длиной 380 метров.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На коричневом ограждении, которое скрывает строительную площадку жилого комплекса, появятся образы реки и водного спорта, растительные мотивы, а также символы дома, уюта и детства. Каждая из картин будет отражать одну из тем проекта – жизнь у воды, баланс с природой, сохранения истории, создания уюта и счастливого будущего.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– В своем сюжете я показываю девушку под зонтиком, из которого падает свет. Она проходит среди силуэтов людей в капюшонах. Все это говорит зрителю о том, как важно в повседневной рутине и серости найти свой островок безопасности, – рассказал художник из Москвы Антон Спутник.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Центральным станет крупный коллективный граффити-продакшен, который объединит в себе прошлое, настоящее и будущее Нижнего Новгорода. Внимательный зритель сможет найти в сюжетах большой картины Нижегородский кремль, автомобиль «Волга», железнодорожный вокзал, участников фестиваля красок и даже робота-доставщика.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, посмотреть на первые готовые работы художников жители и гости города смогут уже 27 июня. Публичная же программа запланирована на 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. В эти дни, помимо создания муралов, пройдут экскурсии и встречи с художниками.

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