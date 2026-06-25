Квартиры с видом на Волгу и оазис во дворе: Новый жилой комплекс на набережной Гребного канала презентовали нижегородцам

ЖК бизнес-класса появится на Гребном канале Нижнего Новгорода. Фото: ООО ИБС Экспертиза

Застройка Гребного канала в Нижнем Новгороде происходит стремительно. Недавно там уже открыли гостиницу, а на днях должны начать строительство нового жилого комплекса бизнес-класса. На его территории будут расположены школа и детский сад, стадион, а также приватный двор с зеленым оазисом. Строительство первых четырех корпусов с видом на реку начнется уже в июне 2026 года. На презентации ЖК «Левел Волга» побывал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Школа, детский сад и закрытый двор

Корпуса нового жилого комплекса будут построены на первой береговой линии Волги. На огороженной территории жители домов найдут все необходимое для комфортной жизни, начиная с магазинов и кафе и заканчивая детскими площадками, стадионом и подземным паркингом. Построят на территории комплекса также муниципальные школу и детский сад, на 550 и 200 мест соответственно.

Найдется пространство и для того, чтобы спрятаться от городской суеты. В закрытом от машин дворе создадут целый зеленый оазис с крупномерными деревьями, ухоженным газоном и естественными живыми изгородями.

Если же захочется больше простора, за ним можно отправиться на набережную, которая станет логичным продолжением двора. Там появятся прогулочные дорожки, веломаршруты, качели, поляны для йоги и пикников, а также смотровые площадки, амфитеатр и спортивные зоны.

Во дворе создадут целый зеленый оазис. Фото: предоставлено компанией "Level Group"

Квартиры с видом на реку

Строительство первых четырех корпусов ЖК «Левел Волга» стартует уже в июне 2026 года. В домах от 6 до 11 этажей будет всего 370 квартир, что позволит создать разреженное пространство. Кроме того, окна более 65% квартир будут выходить на реку и набережную. Их владельцам повезет каждое лето наблюдать самые красивые закаты.

Планировка будущих квартир, площадью от 27 до 143 кв. м, будет разнообразной. Это и студии с гардеробной, и стандартные однокомнатные и двухкомнатные квартиры евроформата. Для семей с детьми застройщик предлагает трехкомнатные квартиры с мастер-спальней и просторной кухней, а также четырехкомнатные квартиры с гардеробной и видом на две или три стороны света.

Предусмотрены в новом ЖК и уникальные решения. В каждом корпусе будет общий бойлер, а значит, можно не бояться отключения горячей воды. В лифте и на парковке, благодаря усилению сотовой связи, больше не сорвется важный звонок.

Строительство домов первой очереди планируют завершить через три года. Ключи от квартир с черновой отделкой жильцы получат уже во втором квартале 2029 года. Отметим, всего в развитие жилого комплекса будет инвестировано около 16 млрд рублей.

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