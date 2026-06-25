Нижегородский выпускник Илья Ковалев первым в городе набрал 300 баллов на ЕГЭ. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Выпускник лицея № 38 Илья Ковалев первым в Нижнем Новгороде набрал сразу 300 баллов на ЕГЭ. На высшие баллы он сумел сдать три предмета – русский язык, математику и физику. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- В родном лицее Илью знают как заинтересованного и увлеченного ученика, который глубоко погружен в мир точных наук, а в свободное время любит заниматься футболом, - рассказал мэр города. - Поздравляю Илью, педагогов и родителей! Пусть впереди будет ещё больше побед!

Как отметил глава города, пример Ильи показывает, что если молодой человек стремится к знаниям, то он непременно добьется успеха.

Тем временем в городском департаменте образования сообщили, что на сегодняшний день в Нижнем Новгороде уже 96 человек сдали ЕГЭ на сто баллов. При этом девять выпускников сумели набрать по 200 баллов.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородские выпускники-стобалльники рассказали, как сумели достичь таких результатов на ЕГЭ. Они отметили, что готовились к экзаменам несколько лет, но при этом не забывали и про жизнь вне учебы.