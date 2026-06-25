Чемпионат по воздухоплаванию стартует в Нижнем Новгороде 25 июня. Фото: АНО «Центр 800».

В Нижнем Новгороде 25 июня стартует Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. В течение трех дней нижегородцы смогут любоваться полетами аэростатов и сами поучаствовать в полетах. Об этом сообщают организаторы чемпионата в социальных сетях.

- Воздухоплавательное мероприятие состоится с 25 по 28 июня. Оно будет состоять из четырех вечерних полетов, - говорится в сообщении.

Сами взлеты и полеты пройдут в Борской пойме. Начало полетов запланировано в период с 19:40 до 20:10. Приземлятся все аэростаты до 21:00. При этом все эти данные не окончательные – все будет зависеть от погодных условий и направления ветра.

По словам организаторов, прогноз на 25 июня непростой – синоптики обещают осадки. Поэтому окончательное решение по полетам будет принято сегодня до 16:00. А вот на 26 и 27 июня прогнозы синоптиков вполне благоприятны, поэтому полеты состоятся с большей вероятностью. Из каких точек лучше наблюдать за полетами, организаторы сообщат в своих социальных сетях.

К слову, теперь полеты зависят не только от погодных условий и направления ветра. Теперь важное значение имеют и действующие зоны ограничений и запретные зоны.

- Строго нас не судите, если будут изменения, которые мы не успеем до вас донести вовремя, - предупреждают организаторы. – При этом решение о полёте принимается каждым пилотом самостоятельно. Из соображений безопасности пилот может взлететь раньше, задержать полет или отменить его.