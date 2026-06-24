Фото: пресс-служба фестиваля.
С 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде состоится юбилейный Х фестиваль нового кино «Горький Fest» (18+). Масштабный киносмотр традиционно привлекает внимание как профессионалов индустрии, так и широкую зрительскую аудиторию. В программе заявлены показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, встречи с режиссерами и актерами. Организаторы уже озвучили программу и состав жюри, а также подвели итоги развития фестиваля за все время его существования. Рассказываем, как пройдет фестиваль «Горький Fest-2026» в Нижнем Новгороде.
Как рассказал на пресс-конференции президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков, за прошедшие девять лет на фестивале было показано в общей сложности более 500 картин, среди которых 180 – в рамках конкурсной программы и более 300 – вне конкурса. Число фестивальных площадок за это время выросло почти вдвое: до 60 площадок в 2025 году.
- Наши показы вызвали огромный интерес, их посетили более 100 тысяч зрителей. Была приятная творческая и вместе с тем рабочая атмосфера, - сказал Михаил Пореченков.
В 2026 году основной темой фестиваля станет символ машины времени — путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего. Как рассказал программный директор смотра Андрей Апостолов, внеконкурсная программа полностью посвящена этой теме.
- Путешествие во времени — один из самых популярных сюжетных ходов в мировом и отечественном кинематографе. Достаточно вспомнить такие ленты, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Холоп» и многие другие. Зрителей ждёт увлекательная подборка фильмов, которые по-разному осмысляют эту тему, — отметил Апостолов.
В состав жюри в этом году вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.
- Имена серьезные в киноиндустрии. Надеюсь на их плодотворную работу, - сказал Михаил Пореченков.
Генеральный продюсер фестиваля и режиссер Оксана Михеева рассказала, что масштабная подготовка к юбилейному фестивалю шла целый год. Призы традиционно будут вручаться в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Лучшая актерская работа», «Лучшее изобразительное решение» и «Лучшее музыкальное решение», а также предусмотрен приз зрительских симпатий.
Площадки фестиваля разместятся по областным кинотеатрам, все показы проходят во всем регионе, чтобы вовлечь как можно больше нижегородцев и гостей региона, чтобы каждый мог приобщиться к кинематографу за фестивальную неделю.
В этом году также будет задействовано пространство «Маяк» в Нижнем Новгороде – здесь пройдут образовательная деловая программа. По словам организаторов, мероприятия они сейчас больше стараются проводить на закрытых площадках.
Посещение будет бесплатно доступно всем желающим по предварительной регистрации.
Программный директор фестиваля Андрей Апостолов сообщил, что в этом году на фестиваль было прислано около 550 заявок. В итоге в конкурсную программу вошло 18 фильмов: восемь полнометражных картин и 10 короткометражных. Вне конкурса на фестивале будет показано 14 игровых фильма и четыре – документальных.
Фильм-открытие фестиваля – «На деревню дедушке-2» режиссера Владимира Котта, его покажут в первый день работы площадок.
По его словам, львиная доля внеконкурсной программы будет посвящена актеру Евгению Евстигнееву, имя которого носит театральное училище в Нижнем Новгороде. С этого года приз за лучшую актерскую работу будет также носить его имя. В рамках фестиваля будут показаны кинокартины, в которых актер исполнил главную роль.
Отдельный блок программы займут победители прошлых лет — специальный показ «Горькая десятка». Часть программы фестиваля будет посвящена проекту «Голос Горького», направленному на популяризацию творчества Максима Горького. В рамках проекта запланированы выставки и ряд тематических мероприятий.
Андрей Апостолов поделился, что в Нижнем Новгороде фестиваль имеет ошеломительный успех.
- При открытии регистрации на площадки ровно через 3-4 минуты не остается ни одного места, люди начинают писать гневные сообщения. Нижегородцы очень ждут и любят фестиваль. Такого ажиотажа среди зрителей я нигде не встречаю, ни в одном городе, - сказал Андрей Апостолов.
КОНКРЕТНО
Какие фильмы вошли в программу фестиваля «Горький Fest-2026»
«Блог», реж. Георгий Сазанов
«Трудные папы», реж. Светлана Самошина
«Лето будет общим», реж. Даниил Меркулов
«Снежинка и снеговик», реж. Виталий Суслин
«Я тебя не вижу», реж. Света Владимирова
«Главная роль», реж. Анастасия Куимова
«Ось», реж. Кирилл Верхозин
«А как правильно» , реж. Артем Тумаков
«Мон», реж. Софья Чигирова
«Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992», реж. Илья Хотиненко, Святослава Сагунова
«Тихие смыслы» , реж. Александра Андронова, Антон Белоусов
«Последний день», реж. Кирилл Логинов
«Что ты здесь видишь», реж. Андрей Ионкин
«Ночная няня», реж. Артур Соколов
«Особые», реж. Павел Бурков
«Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», реж. Алексей Федорченко
«Братья», реж. Анна Далингер, Станислав Тихонравов
«Твои мои мечты», реж. Елизавета Саввина