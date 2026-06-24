С 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде состоится юбилейный Х фестиваль нового кино «Горький Fest». Фото: пресс-служба фестиваля.

С 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде состоится юбилейный Х фестиваль нового кино «Горький Fest» (18+). Масштабный киносмотр традиционно привлекает внимание как профессионалов индустрии, так и широкую зрительскую аудиторию. В программе заявлены показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, встречи с режиссерами и актерами. Организаторы уже озвучили программу и состав жюри, а также подвели итоги развития фестиваля за все время его существования. Рассказываем, как пройдет фестиваль «Горький Fest-2026» в Нижнем Новгороде.

500 фильмов и 100 тысяч зрителей

Как рассказал на пресс-конференции президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков, за прошедшие девять лет на фестивале было показано в общей сложности более 500 картин, среди которых 180 – в рамках конкурсной программы и более 300 – вне конкурса. Число фестивальных площадок за это время выросло почти вдвое: до 60 площадок в 2025 году.

- Наши показы вызвали огромный интерес, их посетили более 100 тысяч зрителей. Была приятная творческая и вместе с тем рабочая атмосфера, - сказал Михаил Пореченков.

Х «Горький Fest-2026» в Нижнем Новгороде: тема фестиваля

В 2026 году основной темой фестиваля станет символ машины времени — путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего. Как рассказал программный директор смотра Андрей Апостолов, внеконкурсная программа полностью посвящена этой теме.

- Путешествие во времени — один из самых популярных сюжетных ходов в мировом и отечественном кинематографе. Достаточно вспомнить такие ленты, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Холоп» и многие другие. Зрителей ждёт увлекательная подборка фильмов, которые по-разному осмысляют эту тему, — отметил Апостолов.

Состав жюри и номинации

В состав жюри в этом году вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

- Имена серьезные в киноиндустрии. Надеюсь на их плодотворную работу, - сказал Михаил Пореченков.

Генеральный продюсер фестиваля и режиссер Оксана Михеева рассказала, что масштабная подготовка к юбилейному фестивалю шла целый год. Призы традиционно будут вручаться в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Лучшая актерская работа», «Лучшее изобразительное решение» и «Лучшее музыкальное решение», а также предусмотрен приз зрительских симпатий.

Площадки

Площадки фестиваля разместятся по областным кинотеатрам, все показы проходят во всем регионе, чтобы вовлечь как можно больше нижегородцев и гостей региона, чтобы каждый мог приобщиться к кинематографу за фестивальную неделю.

В этом году также будет задействовано пространство «Маяк» в Нижнем Новгороде – здесь пройдут образовательная деловая программа. По словам организаторов, мероприятия они сейчас больше стараются проводить на закрытых площадках.

Посещение будет бесплатно доступно всем желающим по предварительной регистрации.

Программа «Горький Fest-2026»

Программный директор фестиваля Андрей Апостолов сообщил, что в этом году на фестиваль было прислано около 550 заявок. В итоге в конкурсную программу вошло 18 фильмов: восемь полнометражных картин и 10 короткометражных. Вне конкурса на фестивале будет показано 14 игровых фильма и четыре – документальных.

Фильм-открытие фестиваля – «На деревню дедушке-2» режиссера Владимира Котта, его покажут в первый день работы площадок.

По его словам, львиная доля внеконкурсной программы будет посвящена актеру Евгению Евстигнееву, имя которого носит театральное училище в Нижнем Новгороде. С этого года приз за лучшую актерскую работу будет также носить его имя. В рамках фестиваля будут показаны кинокартины, в которых актер исполнил главную роль.

Отдельный блок программы займут победители прошлых лет — специальный показ «Горькая десятка». Часть программы фестиваля будет посвящена проекту «Голос Горького», направленному на популяризацию творчества Максима Горького. В рамках проекта запланированы выставки и ряд тематических мероприятий.

Андрей Апостолов поделился, что в Нижнем Новгороде фестиваль имеет ошеломительный успех.

- При открытии регистрации на площадки ровно через 3-4 минуты не остается ни одного места, люди начинают писать гневные сообщения. Нижегородцы очень ждут и любят фестиваль. Такого ажиотажа среди зрителей я нигде не встречаю, ни в одном городе, - сказал Андрей Апостолов.

КОНКРЕТНО

Какие фильмы вошли в программу фестиваля «Горький Fest-2026»

«Блог», реж. Георгий Сазанов

«Трудные папы», реж. Светлана Самошина

«Лето будет общим», реж. Даниил Меркулов

«Снежинка и снеговик», реж. Виталий Суслин

«Я тебя не вижу», реж. Света Владимирова

«Главная роль», реж. Анастасия Куимова

«Ось», реж. Кирилл Верхозин

«А как правильно» , реж. Артем Тумаков

«Мон», реж. Софья Чигирова

«Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992», реж. Илья Хотиненко, Святослава Сагунова

«Тихие смыслы» , реж. Александра Андронова, Антон Белоусов

«Последний день», реж. Кирилл Логинов

«Что ты здесь видишь», реж. Андрей Ионкин

«Ночная няня», реж. Артур Соколов

«Особые», реж. Павел Бурков

«Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», реж. Алексей Федорченко

«Братья», реж. Анна Далингер, Станислав Тихонравов

«Твои мои мечты», реж. Елизавета Саввина