Знаменитые диджеи выступят на VK Fest в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

11 июля в Нижнем Новгороде впервые пройдет VK Fest. Местом проведения фестиваля станет Стрелка – место слияния Оки и Волги, одна из визитных карточек Нижнего Новгорода.

В этом году фестиваль охватит четыре города: Казань уже приняла эстафету 7 июня, следом эстафету подхватят Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москва. Нижегородцы примут фестиваль за неделю до столицы.

Организаторы подготовили насыщенную музыкальную программу. На главной сцене выступят хедлайнеры: Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», дуэт NANSI & SIDOROV, а также Zoloto, Saluki и Ольга Бузова. Вторую волну артистов составили легендарная группа t.A.T.u., популярный рэпер Элджей, а также nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.

Особого внимания заслуживает электронная сцена РАДИО РЕКОРД, которая впервые станет частью нижегородского VK Fest. 11 июля там пройдут сеты SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

Генеральный продюсер Радио Рекорд Андрей Резников отметил уникальную концепцию сцены: зрители смогут находиться и танцевать прямо внутри неё, в непосредственной близости от артистов.

Сцена РАДИО РЕКОРД давно стала визитной карточкой VK Fest — в Санкт-Петербурге она существует с 2015 года, в Москве появилась в прошлом году, а теперь открывается и в Нижнем Новгороде.

Помимо концертов, гостей ждут встречи с инфлюенсерами, лекторий с деятелями культуры, квизы, тематические зоны VK и фудкорт с блюдами разных народов.