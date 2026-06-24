Фото: АНО «Центр 800».
День молодежи пройдет в Нижнем Новгороде 27 июня 2026 года. Отметят его в Александровском саду, где праздничная программа продлится на протяжении всего дня. Нижегородцев и гостей города ждут концерт, диджей-сет, стенд-ап, спортивные игры, мастер-классы и многое другое. Рассказываем, как День молодежи – 2026 пройдет в Нижем Новгороде.
Начнется День молодежи в Александровском саду в 12.00 с диджей-сета от CYRIL, интерактивных и настольных игр. Участникам предложат собрать палатку, попробовать себя в интеллектуальной викторине и обыграть соперников в игре «Мафия».
С 12.00 до 19.00 пройдут различные мастер классы. Жители и гости города смогут создать свое изделие и глины, расписать брелок-матрешку, кастомизировать дизайнерский обвес, а также создать сикер-пак. Кроме того, в интерактивной зоне все желающие смогут раскрасить символ Дня молодежи – «Коня огня».
На сцене «Ракушка» в это время будут выступать артисты. Зрителей ждут научно-популярный спектакль от Центра Театрализованного Мастерства, выступление MADE orchestra, вокалиста «СКАТТЛ» и научпоп стендап от Алексея Егорова и Павла Дедищева.
Завершится праздник выступлением главного артиста, имя которого организаторы держат в секрете. Он выйдет на сцену в 21.00.
КОНКРЕТНО:
Полная программа Дня молодежи в Нижнем Новгороде
Молодёжная избирательная комиссия Нижегородской области
12:00-19:00 — Избирательный марафон: проверь себя
12:00-19:00 — Розыгрыш подарков
12:00-19:00 — Конкурс стикеров «Я пойду на выборы»
Институт развития интернета
12:00-19:00 — Показ фильмов
Молодёжная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода 1 созыва
12:00-19:00 — Настольные спортивные игры
12:00-19:00 — Интерактивная викторина о Нижнем Новгороде и сбор молодёжных предложений по развитию города
12:00-19:00 — Розыгрыш мерча
Гончарная мастерская «Колокол»
12:00-19:00 — Мастер-классы по ручной лепке
12:00-19:00 — Продажа готовых керамических изделий
12:00-19:00 — Розыгрыш подарочных сертификатов
Региональная команда проекта «Твой ход»
12:00-13:00 — Мастер-класс по росписи брелоков-матрешек
13:00-14:00 — «Твой Ход – в поход!»: учимся собирать палатку и вязать узлы
14:00-15:00 — «Своя игра»: интеллектуальная битва
15:00-16:30 — Встреча выпускников образовательных программ «ЖСР» и «Голоса поколения»
16:30-17:30 — «НеИгры»: необычные задания, которые покажут, кто самый сильный и ловкий
17:30-18:45 — «Неслучайные встречи» от региональной команды
АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»
12:00-19:00 — Мастер-класс по кастомизации собственных дизайнерских обвесов
Компьютерная Академия ТОП
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 — Мастер-класс по созданию стикерпаков на самоклеющейся бумаге
18:00 — Розыгрыш подарков
Хобби геймс
12:00-19:00 — настольные игры с игромастером
МолодёжНО.Инициативы
12:00-19:00 — игротека: «Доббль», «Лото», «Мафия» и «Грантовый кроссворд»
12:00-19:00 — стенд и активности о грантовых конкурсах и форумной кампании Росмолодёжи
14:00-15:00, 17:00-18:00 — «Грантовая мафия»
Интерактивная зона
12:00-19:00 — Разукрась «Коня-огня» — прикоснись к символу Дня Молодёжи
АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»
12:00-19:00 — Игровая зона: командные соревнования по мотивам достижений В.Г. Шухова и А.С. Попова
12:00-19:00 — VR-активности: управление судном на тренажерах ВГУВТ, vr-очки Университета «Неймарк»
12:00-19:00 — «Инженерное бюро»: интерактив по генерации ИИ-изображений для создания коллажа открытий
Главная сцена «Ракушка»
12:00-12:35 — диджей-сет от CYRIL
12:35-12:50 — Выступления от героев СВО
12:50-14:00 — Научно-популярный спектакль от Центра Театрального Мастерства
14:00-15:00 — Выступление MADE orchestra и Татьяны Щелоковой
15:00-15:30 — Открытый микрофон
15:30-16:00 — диджей-сет от NASTY
16:00-17:10 — Награждение лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода и грантового конкурса «Молодой Нижний»
17:10-17:35 — Выступление призёров и победителей фестиваля «Российская студенческая весна»
17:35-18:10 — Выступление вокалиста «СКАТТЛ»
18:10-18:50 — Научно-популярное шоу с диджеем
18:50-20:00 — Научпоп стендап: Алексей Егоров и Павел Дедищев
20:00-21:00 — Выступления резидентов «Высоты»
21:00-22:00 — Выступление главного артиста