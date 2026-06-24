День молодежи отметят в Нижнем Новгороде 27 июня Фото: АНО «Центр 800».

День молодежи пройдет в Нижнем Новгороде 27 июня 2026 года. Отметят его в Александровском саду, где праздничная программа продлится на протяжении всего дня. Нижегородцев и гостей города ждут концерт, диджей-сет, стенд-ап, спортивные игры, мастер-классы и многое другое. Рассказываем, как День молодежи – 2026 пройдет в Нижем Новгороде.

Начнется День молодежи в Александровском саду в 12.00 с диджей-сета от CYRIL, интерактивных и настольных игр. Участникам предложат собрать палатку, попробовать себя в интеллектуальной викторине и обыграть соперников в игре «Мафия».

С 12.00 до 19.00 пройдут различные мастер классы. Жители и гости города смогут создать свое изделие и глины, расписать брелок-матрешку, кастомизировать дизайнерский обвес, а также создать сикер-пак. Кроме того, в интерактивной зоне все желающие смогут раскрасить символ Дня молодежи – «Коня огня».

На сцене «Ракушка» в это время будут выступать артисты. Зрителей ждут научно-популярный спектакль от Центра Театрализованного Мастерства, выступление MADE orchestra, вокалиста «СКАТТЛ» и научпоп стендап от Алексея Егорова и Павла Дедищева.

Завершится праздник выступлением главного артиста, имя которого организаторы держат в секрете. Он выйдет на сцену в 21.00.

КОНКРЕТНО:

Полная программа Дня молодежи в Нижнем Новгороде

Молодёжная избирательная комиссия Нижегородской области

12:00-19:00 — Избирательный марафон: проверь себя

12:00-19:00 — Розыгрыш подарков

12:00-19:00 — Конкурс стикеров «Я пойду на выборы»

Институт развития интернета

12:00-19:00 — Показ фильмов

Молодёжная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода 1 созыва

12:00-19:00 — Настольные спортивные игры

12:00-19:00 — Интерактивная викторина о Нижнем Новгороде и сбор молодёжных предложений по развитию города

12:00-19:00 — Розыгрыш мерча

Гончарная мастерская «Колокол»

12:00-19:00 — Мастер-классы по ручной лепке

12:00-19:00 — Продажа готовых керамических изделий

12:00-19:00 — Розыгрыш подарочных сертификатов

Региональная команда проекта «Твой ход»

12:00-13:00 — Мастер-класс по росписи брелоков-матрешек

13:00-14:00 — «Твой Ход – в поход!»: учимся собирать палатку и вязать узлы

14:00-15:00 — «Своя игра»: интеллектуальная битва

15:00-16:30 — Встреча выпускников образовательных программ «ЖСР» и «Голоса поколения»

16:30-17:30 — «НеИгры»: необычные задания, которые покажут, кто самый сильный и ловкий

17:30-18:45 — «Неслучайные встречи» от региональной команды

АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»

12:00-19:00 — Мастер-класс по кастомизации собственных дизайнерских обвесов

Компьютерная Академия ТОП

12:00, 14:00, 16:00, 18:00 — Мастер-класс по созданию стикерпаков на самоклеющейся бумаге

18:00 — Розыгрыш подарков

Хобби геймс

12:00-19:00 — настольные игры с игромастером

МолодёжНО.Инициативы

12:00-19:00 — игротека: «Доббль», «Лото», «Мафия» и «Грантовый кроссворд»

12:00-19:00 — стенд и активности о грантовых конкурсах и форумной кампании Росмолодёжи

14:00-15:00, 17:00-18:00 — «Грантовая мафия»

Интерактивная зона

12:00-19:00 — Разукрась «Коня-огня» — прикоснись к символу Дня Молодёжи

АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»

12:00-19:00 — Игровая зона: командные соревнования по мотивам достижений В.Г. Шухова и А.С. Попова

12:00-19:00 — VR-активности: управление судном на тренажерах ВГУВТ, vr-очки Университета «Неймарк»

12:00-19:00 — «Инженерное бюро»: интерактив по генерации ИИ-изображений для создания коллажа открытий

Главная сцена «Ракушка»

12:00-12:35 — диджей-сет от CYRIL

12:35-12:50 — Выступления от героев СВО

12:50-14:00 — Научно-популярный спектакль от Центра Театрального Мастерства

14:00-15:00 — Выступление MADE orchestra и Татьяны Щелоковой

15:00-15:30 — Открытый микрофон

15:30-16:00 — диджей-сет от NASTY

16:00-17:10 — Награждение лауреатов именной стипендии главы города Нижнего Новгорода и грантового конкурса «Молодой Нижний»

17:10-17:35 — Выступление призёров и победителей фестиваля «Российская студенческая весна»

17:35-18:10 — Выступление вокалиста «СКАТТЛ»

18:10-18:50 — Научно-популярное шоу с диджеем

18:50-20:00 — Научпоп стендап: Алексей Егоров и Павел Дедищев

20:00-21:00 — Выступления резидентов «Высоты»

21:00-22:00 — Выступление главного артиста