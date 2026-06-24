Министерство защиты от беспилотников создали в Нижегородской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство защиты объектов появилось в структуре правительства Нижегородской области. Постановление о создании нового ведомства опубликовано на сайте областной администрации.

Согласно документу, структура создана для координации мер по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры в условиях проведения специальной военной операции.

Ведомство подчиняется региональному правительству и курируется профильным заместителем губернатора. Финансирование осуществляется из областного бюджета, кадровое и материально-техническое обеспечение — через профильные министерства и управление делами правительства.

Министерство отвечает за защиту важных государственных, энергетических, транспортных и коммуникационных объектов, а также предприятий, представляющих опасность для людей и экологии.

Среди приоритетных направлений - контроль за оснащением объектов средствами активной и пассивной защиты, включая системы обнаружения и поражения беспилотников; координация работы регионального оперативного штаба по противодействию угрозам с использованием БВС; формирование и обеспечение мобилизационного людского резерва для охраны объектов; организация системы зонально-объектовой защиты; своевременное оповещение руководства региона о возможных атаках.

Помимо прямой защиты объектов, министерство будет участвовать в патриотическом воспитании, профилактике терроризма, противодействии коррупции, мобилизационной подготовке, гражданской обороне и внедрении технологий искусственного интеллекта в своей сфере.

Кто возглавит новое ведомство, пока не сообщается.