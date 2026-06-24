Министерство защиты от беспилотников создали в Нижегородской области.

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Министерство защиты объектов появилось в структуре правительства Нижегородской области. Постановление о создании нового ведомства опубликовано на сайте областной администрации.
Согласно документу, структура создана для координации мер по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры в условиях проведения специальной военной операции.
Ведомство подчиняется региональному правительству и курируется профильным заместителем губернатора. Финансирование осуществляется из областного бюджета, кадровое и материально-техническое обеспечение — через профильные министерства и управление делами правительства.
Министерство отвечает за защиту важных государственных, энергетических, транспортных и коммуникационных объектов, а также предприятий, представляющих опасность для людей и экологии.
Среди приоритетных направлений - контроль за оснащением объектов средствами активной и пассивной защиты, включая системы обнаружения и поражения беспилотников; координация работы регионального оперативного штаба по противодействию угрозам с использованием БВС; формирование и обеспечение мобилизационного людского резерва для охраны объектов; организация системы зонально-объектовой защиты; своевременное оповещение руководства региона о возможных атаках.
Помимо прямой защиты объектов, министерство будет участвовать в патриотическом воспитании, профилактике терроризма, противодействии коррупции, мобилизационной подготовке, гражданской обороне и внедрении технологий искусственного интеллекта в своей сфере.
Кто возглавит новое ведомство, пока не сообщается.