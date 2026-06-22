В Нижнем Новгороде зажгли 10 тысяч свечей в память о трудовом подвиге горьковчан. Фото: Никита Духник

В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, в Нижнем Новгороде прошла международная акция «Огненные картины войны». В Парке Победы из десяти тысяч свечей волонтеры выложили два изображения, ставших символами военной эпохи и трудового подвига Горьковской области: грузовик ГАЗ-АА — легендарную «полуторку», которая спасала блокадный Ленинград, и штурмовик Ил-2, который в годы войны выпускал горьковский авиазавод. Об этом сообщают организаторы.

Организаторами акции выступили региональные отделения «Единой России» и «Волонтеров Победы» при поддержке правительства Нижегородской области. В мероприятии приняли участие около тысячи человек — представители молодежных и общественных движений, жители города, депутаты и почетные гости.

Фото: Никита Духник

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Филипенко напомнил, что за годы войны более 800 тысяч жителей Горьковской области ушли на фронт. Те, кто остался в тылу, работали в несколько смен, чтобы обеспечить бойцов техникой. С конвейеров горьковских заводов сошли более 100 тысяч орудий и 50 тысяч единиц техники — танков, бронемашин, самолетов и подводных лодок. Именно за этот подвиг Нижний Новгород получил звание «Город трудовой доблести», а «полуторка» и Ил-2 стали одними из главных символов той эпохи.

Фото: Дмитрий Локтев

Участники акции почтили память павших минутой молчания. Затем на сцене развернулась концертная программа с участием творческих коллективов, а завершилась церемония возложением цветов и зажжением лампад у обелиска «Город трудовой доблести».

Нижний Новгород присоединился к международной акции в седьмой раз. Сотни неравнодушных горожан вновь зажгли свечи, чтобы почтить память героев и напомнить: подвиг народа не забыт.