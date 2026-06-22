«Одна доза может стать началом конца». Психиатр-нарколог - о том, как распознать наркоманию у близкого человека

Ежегодно тысячи людей оказываются в ловушке зависимости. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Проблема наркомании в России остается одной из самых острых социальных тем. Ежегодно тысячи людей оказываются в ловушке зависимости, начиная с подросткового возраста. И главное оружие в борьбе с этим злом - информированность и своевременная помощь. В рамках Недели профилактики употребления наркотических средств главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов объясняет, какие вещества считаются наркотическими, как распознать первые признаки зависимости и куда обратиться за помощью, пока ещё не поздно.

- Психоактивным называют любое вещество, способное изменить сознание человека. К этой категории относятся не только классические наркотики, но и алкоголь, табак, а также иные токсические соединения, - пояснил Валерий Тарасов.

Многие, впервые сталкиваясь с подобными веществами, не задумываются о последствиях. А ведь минуты сомнительного удовольствия могут обернуться разрушением жизни: достаточно всего одного-двух употреблений, чтобы запустить механизм зависимости.

Действие наркотических веществ разнообразно, но суть одна: они создают иллюзию благополучия и приятных ощущений. Когда эффект проходит, проблемы не исчезают — к ним добавляются психическая и физическая зависимости. Последствия употребления выходят далеко за рамки здоровья: финансовые трудности, преступность, потеря контроля над своей жизнью. В состоянии ломки человек думает только об одном — добыть наркотики любой ценой.

- Заподозрить проблему можно по ряду признаков, - говорит врач. - Среди них: нетипичное поведение - беспричинный смех или страх, чрезмерная оживленность либо, наоборот, заторможенность; резкие перепады настроения без видимых причин; изменение круга общения, уход от прежних интересов; проблемы с учёбой или работой; скрытность, избегание прямого общения; внешние признаки - расширенные или суженные зрачки, бледность кожи, тремор рук.

Если вы заметили подобные симптомы у близкого человека, особенно подростка, не игнорируйте их. Чем раньше вы примете меры, тем больше шансов помочь человеку. В Нижегородской области квалифицированную поддержку можно получить в Нижегородском областном наркологическом диспансере. Специалисты помогут провести диагностику, подобрать лечение и направить на реабилитацию.

Наркотическая зависимость наносит удар по всему организму. Страдают мозг — нарушается работа нервной системы, ухудшается память, снижается интеллект; сердце и сосуды — возрастает риск инфарктов и инсультов; печень и почки — они принимают на себя основной токсический удар; репродуктивная система — возможны бесплодие и гормональные сбои. Меняются ценности, интересы, поведение, нарастает социальная деградация.

Избавиться от зависимости возможно, но это требует комплексного подхода. Прежде всего, необходимо желание самого человека — без внутренней мотивации лечение будет малоэффективным. Затем требуется профессиональная помощь: медикаментозная терапия и работа с психологами помогают снять ломку и проработать причины зависимости. Реабилитационные программы социальной адаптации возвращают человека к нормальной жизни, учат справляться со стрессом без наркотиков. И ключевую роль в выздоровлении играет поддержка близких.

- Профилактика — лучший способ борьбы с наркоманией. Расскажите детям и подросткам о рисках, будьте внимательны к их окружению и настроению. Помните: одна доза может стать началом пути, который приведет к необратимым последствиям, - заключил Валерий Тарасов.