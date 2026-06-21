Грозы, дожди и тепло: В Нижнем Новгороде на этой неделе ожидается потепление

22 июня в Нижнем Новгороде потеплеет до +24 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После целой недели довольно прохладной погоды в Нижний Новгород наконец-то придет потепление. Правда, продлится оно всего несколько дней. Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев на этой неделе.

Самым теплым днем на этой неделе станет понедельник, 22 июня. В этот день воздух прогреется до +24 градусов. В ночные часы будет прохладнее – столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. При этом ясная погода время от времени будет сменяться облаками.

- Во вторник, 23 июня, будет несколько прохладнее – не теплее +22 градусов, - прогнозируют синоптики. – При этом весь день будет идти дождь. Также весьма вероятна гроза.

В середине неделе теплая погода сохранится – в среду и четверг в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +21 градуса. В эти дни сохранится облачная погода с небольшими осадками. Однако сильных дождей ждать не стоит.

А вот в пятницу, 26 июня, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается настоящий ливень. Днем воздух прогреется до +18 градусов. Ночью будет еще прохладнее – не выше +14 градусов.

- В выходные сильной жары тоже ждать не стоит, - обещают синоптики. – В субботу, 27 июня, воздух прогреется до +19 градусов. А в воскресенье, 28 июня, потеплеет до +21 градуса. Ночью столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов. При этом возможны небольшие дожди.