Главной темой праздника стали 110 лет со дня основания школы художественной обработки дерева. Фото: АНО «Хохлома»/Юлия Иванова

20 июня в Семенове стартовал XXII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». В этом году он проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и посвящен Дню народных художественных промыслов. Главной темой фестиваля стали «110 лет в руках мастеров» – юбилей школы художественной обработки дерева, с которой началась история знаменитой фабрики «Хохломская роспись», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Более тысячи мастеров из России и Беларуси собрались на главный праздник народных промыслов страны. Фото: АНО «Хохлома»/Юлия Иванова

Праздник мастеров и хранителей традиций

Торжественное открытие собрало представителей власти, деятелей культуры, мастеров и гостей со всей страны. Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул, что народные художественные промыслы остаются одной из главных визитных карточек региона.

Фото: АНО «Хохлома»/Юлия Иванова

– Народные художественные промыслы для Нижегородской области – одно из главных достояний. Мы первые в ПФО и вторые в России по производству таких изделий. И мы гордимся этим, как и гордимся нашими мастерами, которые бережно хранят традиции и создают настоящие шедевры, – отметил Гнеушев.

Центром фестивальной жизни стала главная площадь Семенова, где открылась масштабная ярмарка народных художественных промыслов. Одновременно праздничные площадки развернулись на нескольких улицах и общественных пространствах города.

Новый рекорд фестиваля

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, нынешний фестиваль стал самым масштабным за всю историю его проведения.

Рекордное число участников собрал фестиваль «Золотая хохлома» в Семенове. Фото: АНО «Хохлома»/Юлия Иванова

– В этом году «Золотая хохлома» объединила более тысячи мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов из 17 регионов России и Республики Беларусь. И это новый рекорд! – заявил министр.

Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что за два десятилетия фестиваль вырос из районного праздника в международное событие, которое ежегодно привлекает десятки тысяч гостей и помогает развивать туризм, предпринимательство и культурную жизнь территорий.

Трон с посланием будущим поколениям

Одной из главных новинок фестиваля стал царский трон «Вязь Времен», выбранный символом нынешней «Золотой хохломы». Его образ вдохновлен парадным троном императрицы Екатерины II, которую считают основательницей Семенова.

Символом фестиваля «Золотая хохлома» стал трон с посланием будущим поколениям. Фото: АНО «Хохлома»/Юлия Иванова

Уникальное изделие изготовили вручную мастера АО «Хохломская роспись» по традиционным технологиям золочения. Высота трона составляет 2026 миллиметров, а внутри, по задумке авторов, спрятано послание будущим поколениям мастеров.

Выставки, экскурсии и концерты

В дни фестиваля для гостей подготовили насыщенную программу. На фабрике «Хохломская роспись» проходят экскурсии, мастер-классы, лекции и интерактивные программы. На главной сцене выступают известные российские коллективы и исполнители.

Гостей ждут ярмарки, концерты, выставки и мастер-классы от лучших мастеров страны. Фото: АНО «Хохлома»/Юлия Иванова

Кроме того, в Семенове открылась выставка Российского университета традиционных художественных промыслов, где представлены лучшие работы молодых художников – от художественной вышивки и росписи до лаковой миниатюры, резьбы по дереву и косторезного искусства.

Фестиваль «Золотая хохлома» продлится до 21 июня и вновь станет главной площадкой празднования Дня народных художественных промыслов в России.