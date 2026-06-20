До 35 мм осадков за выходные: Нижнему Новгороду прогнозируют одну из самых дождливых недель июня

Конец июня в городе может оказаться аномально дождливым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Нижнем Новгороде уже на следующей неделе. По данным погодных сервисов, наиболее сильные дожди ожидаются в конце недели – с пятницы по воскресенье. За эти три дня в городе может выпасть до 35 мм осадков при июньской норме в 73 мм, сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти подчеркнули, что городские службы заранее готовятся к ухудшению погоды. По словам специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, в местах традиционных подтоплений до начала дождей будут организованы дежурства спецтехники и дорожных рабочих.

– Мы внимательно следим за прогнозом погоды. До начала дождей в местах традиционных подтоплений организуются дежурства водооткачивающей техники и дорожных рабочих, чтобы откачка воды и прочистка дождеприемных колодцев осуществлялась в оперативном режиме. Также в дождливую погоду на особом контроле находятся водоотводные каналы и лотки, за чистотой которых следят на регулярной основе, – сообщили в департаменте.

За минувшую неделю с улиц Нижнего Новгорода уже откачали почти 4 тысячи кубометров воды. Кроме того, во время дождей специалисты будут следить за состоянием водоотводных каналов и лотков. В администрации отмечают, что при сильных ливнях возможно временное скопление воды на отдельных участках дорог, однако она должна уходить в ливневую канализацию либо устраняться с помощью спецтехники.

Также в городе продолжается контроль за состоянием склонов, подверженных оползневым процессам.

Тем временем, по данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие часы 20 июня и ночью 21 июня местами по региону и Нижнему Новгороду ожидаются сильные дожди.

В связи с этим повышается вероятность локальных подтоплений из-за засорения ливневых стоков и дренажных систем, затопления низинных участков местности, дорог и низководных мостов. Также возрастает риск увеличения числа ДТП, перебоев в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры, а на участках со сложным рельефом возможны оползни и склоновые смывы.

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать особую осторожность, снижать скорость и учитывать ухудшение видимости во время ливней.

Несмотря на осадки, температура воздуха всю ближайшую неделю останется комфортной: днем ожидается около +20...+21 градуса, ночью – +13...+14. Самым теплым днем станет понедельник, когда воздух прогреется до +25 градусов.