«Глобальных перебоев нет»: Нижегородские власти прокомментировали ситуацию с топливом в регионе

На некоторых заправках бензин подорожал, а на каких-то и вовсе исчез. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе нижегородские водители столкнулись сразу с двумя проблемами: на некоторых АЗС бензин резко подорожал, а на других и вовсе исчез.

В четверг 18 июня цены на бензин в одночасье выросли более чем в полтора раза — на отдельных заправках литр 95-го уже продают за 110 рублей. В сети «Татнефть» ещё несколько дней назад ввели ограничение на отпуск топлива — не больше 20 литров в одни руки. На заправках крупных сетей, где цены пока остаются приемлемыми, выстроились огромные очереди.

В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области объяснили ситуацию внутренними логистическими сбоями. По словам чиновников, глобальных перебоев с поставками топлива на сетевые АЗС крупных компаний нет.

- Временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации, - пояснили в ведомстве, отметив, что ситуация находится на контроле.

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