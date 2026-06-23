На тушение возгорания направили семь человек и три единицы техники. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрирован первый в этом сезоне лесной пожар. Очаг возгорания обнаружили на территории Борского лесничества благодаря системе видеомониторинга. Огонь охватил участок площадью 0,1 гектара, сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

Для ликвидации пожара на место оперативно направили силы лесной охраны. В тушении были задействованы семь человек и три единицы техники. Благодаря быстрому обнаружению и своевременному реагированию удалось не допустить распространения огня на большую территорию.

По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. В связи с этим специалисты вновь напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе. Даже небольшой костер, непотушенная сигарета или оставленный мусор могут привести к серьезным последствиям.

Задымление в Борском лесничестве заметили камеры видеомониторинга. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

О случаях возгораний в лесах и на прилегающих территориях нижегородцев просят незамедлительно сообщать по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по номеру 8 (831) 430-01-23. Обе линии работают круглосуточно.